Ericsson, Urso: “All’azienda chiederemo rispetto”. Su ex Ilva: “Siamo nelle mani del potere giudiziario”

Genova. “Abbiamo delle leve che finalmente tutti ci riconoscono: far capire alle imprese, anche alle grandi multinazionali che operano in questo Paese, che ci vuole rispetto per l’Italia e per il lavoro dei lavoratori italiani. È quello che chiederemo anche a Ericsson in questa vertenza che riguarda un numero limitato di lavoratori, ma sicuramente importante e significativo per la città”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso a margine dell’inaugurazione del Salone Nautico segnata anche dalla protesta dei lavoratori Ericsson contro i 131 licenziamenti confermati ancora ieri dall’azienda in commissione alla Camera.

“Mi sono mosso subito, appena ho letto un’agenzia in cui si diceva che i rappresentanti delle istituzioni locali a cui compete questa crisi per le sue dimensioni, Comune e Regione, erano stati esclusi, con uno sgarbo istituzionale che credo non abbia precedenti, dal tavolo che era in corso in prefettura tra azienda e sindacati – ha ricordato Urso -. Ho subito predisposto la convocazione di un tavolo nazionale che si svolgerà con tutti gli attori, con l’azienda, con i sindacati e con gli attori regionali e comunali per lunedì, tra pochi giorni, al nostro dicastero, per affrontare insieme questa crisi, o meglio, questa decisione dell’azienda non concordata con nessuno, nell’auspicio che si possa trovare una soluzione che tuteli tutti, come spesso riusciamo a fare nel nostro dicastero”.

Attendista la posizione del ministro sull’ex Ilva: “Io aspetto di ora in ora, di minuto in minuto, la decisione della Corte d’appello. Che risposta posso darle quando le decisioni sono nelle mani di un altro potere, quello giudiziario, che sorprende ogni giorno per le decisioni che prende? Ora stiamo aspettando la sentenza della Corte d’appello di Milano rispetto al nuovo ricorso dei commissari che hanno chiesto di sospendere l’applicazione di quanto da loro deciso, cioè la chiusura di ogni area a caldo, in attesa che un altro organo giudiziario, la Cassazione, si possa esprimere il 20 ottobre. Siamo finiti, non per nostra decisione, per decisioni altrui, in un labirinto in cui qualcuno ha spento anche la luce“.

E se la sentenza sarà ancora negativa per l’area a caldo di Taranto? “Secondo lei cosa possono fare i commissari? Applicare la sentenza come qualunque cittadino, necessariamente, doverosamente. Non possono fare altrimenti che applicare una sentenza”.

A Genova, però, il tema è garantire la continuità produttiva degli impianti a freddo che potrebbero funzionare acquistando acciaio anche se l’altoforno di Taranto si fermasse. E il ministro cita nuovamente la magistratura: “Perché non chiedete questo ai giudici che hanno deciso? Dobbiamo applicare leggi che gli altri decidono di interpretare. Punto. E noi abbiamo rispetto per il potere giudiziario. Mi auguro che il potere giudiziario abbia rispetto per il lavoro italiano“.

Le note positive per Urso arrivano proprio dalla kermesse in corso al Waterfront: “Un Salone Nautico che cresce, che ambisce a diventare, e giustamente può diventare, il primo Salone Nautico internazionale, con un’industria, quella della nautica, che segna nuovi record su record, soprattutto nel campo delle esportazioni. Siamo i migliori al mondo, quelli che tutti riconoscono come produttori di qualità e di eccellenza. Comparto che traina le esportazioni nazionali che sono cresciute anche in questa prima parte del 2026, smentendo tutti i profeti di sventura. La città si è rinnovata, è diventata finalmente aperta, inclusiva, soprattutto desiderosa di costruire il futuro. Ed è per questo che a Genova e in Liguria c’è una parte importante del futuro industriale del nostro Paese”.

Quindi ha citato il polo della subacquea con Fincantieri, Piaggio Aerospace acquisita da Bykar e la partnership con Leonardo, Ansaldo Energia e e Ansaldo Nucleare coi progetti per i mini-reattori, il polo della robotica con l’Istituto italiano di tecnologia. Nel primo pomeriggio il ministro URso ha visitato la sede della startup Generative Bionics agli Erzelli.