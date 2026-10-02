Ericsson, il leader della Cgil Landini a Genova incontra i lavoratori: “Pronti a impugnare i licenziamenti”

Genova. “Faremo di tutto, compreso, se necessario, impugnare procedure che riteniamo non corrette, non rispettose della legge, proprio perché siamo di fronte ad una scelta totalmente sbagliata”. Così Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine di un’assemblea del sindacato a Genova (durante la quale è stato eletto il nuovo segretario generale Alessandro Pagano), parlando dei 131 licenziamenti annunciati da Ericsson e nel capoluogo ligure. Nello stesso giorno, in Regione, l’incontro tra i parlamentari liguri e i consiglieri regionali.

“Bisogna fermare questa scelta del gruppo – ha aggiunto Landini – perché in realtà noi vediamo il rischio non solo di questi licenziamenti: vediamo a rischio la presenza di Ericsson a Genova, perché non c’è un piano industriale che dia un futuro. Pensiamo, tra l’altro, che sia una cosa non accettabile, visto che stiamo parlando di un’azienda che fa utili, non stiamo parlando di un’azienda che è in crisi” o “che deve portare i libri in tribunale”.

Il segretario della Cgil ha parlato anche di un altro dossier primario per Genova, quello dell’ex Ilva: “Come organizzazioni sindacali abbiamo avanzato una proposta precisa. Pensiamo che ci sia bisogno di un piano industriale che veda la presenza anche del pubblico, non solo del mercato, e che veda la presenza del pubblico per fare quegli investimenti che sono necessari a riconvertire le produzioni, la famosa decarbonizzazione”.

“Si può fare se si fanno gli investimenti – aggiunge – se si fanno gli investimenti sul preridotto, se si fanno gli investimenti col forno elettrico, mentre il rischio molto concreto che vediamo è semplicemente quello di smettere di produrre acciaio nel nostro Paese. Noi non siamo d’accordo, pensiamo che sarebbe una iattura e, in questo senso, intanto c’è bisogno di risolvere un punto che ancora non c’è: come si sostengono i lavoratori che in questa fase hanno solo ammortizzatori sociali, e quindi come si sostiene il loro reddito. E dall’altra parte è il momento di fare scelte molto precise: noi lo chiediamo da qualche anno, oggi siamo al dunque”.

Non riguarda il lavoro, ma è un tema che è stato preso a cuore dalla Cgil locale e nazionale: la questione dello striscione alla scuola Daneo, legato alle proteste contro il decreto scuola del governo: “Credo che il provvedimento che ha preso il governo sia un provvedimento pericoloso e sbagliato, perché il ruolo della scuola è esattamente l’opposto. Il ruolo della scuola è quello di accogliere le persone, di accoglierle tutte. E tra l’altro la scuola, la lingua, l’integrazione passa proprio attraverso la conoscenza. E quando si rinuncia in un Paese ad avere una scuola che possa svolgere questa funzione, si sta facendo una cosa pericolosa per la stessa tenuta democratica e per la stessa convivenza civile”.

“Quindi, per quello che mi riguarda – sottoline a- spero che aumentino le iscrizioni nelle scuole e nel Paese, non che vengano tolti quelli che sono stati messi. Io mi auguro che nei prossimi giorni aumentino queste forme di protesta, perché in realtà queste non sono forme di protesta, questo è un modo per difendere la nostra Costituzione. Chi oggi sta attaccando la nostra Costituzione è qualcuno, penso al governo, che in realtà vuole introdurre elementi che ci riportano indietro nel tempo e che dovrebbero essere assolutamente evitati”.

Maurizio Landini ha lanciato la manifestazione nazionale organizzata dal comitato ‘La Via Maestra’ il 17 ottobre a Roma affermando che si sta valutando lo sciopero nazionale. Guardando invece oltre confine, un commento sugli scontri in Francia: “”Il problema è quali risultati si portano a casa, le modalità di lotta possono essere diverse. Per quello che ci riguarda, come è noto, siamo sempre per modalità di lotta che siano non violente, molto democratiche”.

“Noi abbiamo parlato di rivolta sociale e abbiamo chiesto alle persone di andare a votare, quindi di usare uno strumento molto pratico. Per quello che ci riguarda, la mobilitazione è assolutamente necessaria per difendere il lavoro. Penso ai tanti lavoratori che oggi rischiano il licenziamento, dalla Ericsson alla Electrolux, all’Ilva, solo per citare quelle più conosciute. È evidente che, da un certo punto di vista, il conflitto sociale è l’unica arma e l’unico strumento che abbiamo in mano per provare a cambiare la situazione. Noi continuiamo a pensare che deve essere un conflitto democratico, non violento, perché la violenza la usa già abbastanza il governo con i decreti che fa per impedire di manifestare, con i decreti che fa contro le persone, con decreti che rasentano forme di razzismo anche dentro la scuola. Quindi noi siamo proprio perché la nostra Costituzione venga applicata”, ha concluso.