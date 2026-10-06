“Eravamo comunisti”, Massimo D’Alema presenta il suo libro in dialogo con Silvia Salis e Andrea Orlando

Genova. Sarà presentato venerdì 9 ottobre alle 18:15 ai Giardini Luzzati il libro di Massimo D’Alema “Eravamo comunisti” da poco uscito in libreria per l’editore Feltrinelli.

All’incontro – organizzato dalla Fondazione Diesse in collaborazione con i Giardini Luzzati – parteciperanno la Sindaca di Genova Silvia Salis, il consigliere regionale Andrea Orlando e il giornalista Matteo Macor. L’incontro sarà anche l’occasione per ricordare il legame personale e politico che D’Alema ha con Genova, dove ha vissuto parte della sua adolescenza e iniziato la sua militanza politica negli anni Sessanta, frequentando il liceo Doria e iscrivendosi alla Federazione Giovanile Comunista Italiana.

Eravamo comunisti è un racconto personale ma anche collettivo. Per la prima volta Massimo D’Alema racconta la sua storia e della sua famiglia dove il comunismo era una scelta di vita, un mondo e una comunità di destino. Il padre partigiano e funzionario del Partito Comunista Italiano, la madre Fabiola, cresciuta nella Roma antifascista; le case del popolo, Botteghe oscure, i Pionieri, le sezioni, i congressi, le lotte operaie.

D’Alema torna alle origini di quella storia: dall’infanzia romana al trasferimento a Genova nei giorni della rivolta contro il governo Tambroni; dalla formazione politica nel segno dell’antifascismo al Sessantotto pisano; dalla Primavera di Praga al conflitto tra movimento e partito; dagli anni della Fgci alla stagione drammatica del terrorismo, del compromesso storico, del rapimento Moro, della crisi della solidarietà nazionale, fino al crollo del comunismo reale e la svolta della Bolognina.

“Eravamo comunisti – si legge nella quarta di copertina – è il tentativo di capire che cosa abbia significato appartenere a una grande cultura politica del Novecento: una cultura capace di educare milioni di persone alla partecipazione democratica, ma anche segnata da contraddizioni profonde, da fedeltà difficili, da appannamenti, da sconfitte. Fino alla fine di un mondo, quando il crollo del comunismo reale e la svolta della Bolognina imposero alla sinistra italiana di misurarsi con la domanda più radicale: che cosa resta di una storia quando il nome che l’ha tenuta insieme non può più essere pronunciato allo stesso modo?”.

Massimo D’Alema, nato a Roma nel 1949, è politico, giornalista e saggista. Tra i principali protagonisti della sinistra italiana, è stato Presidente del Consiglio, Ministro degli Esteri e parlamentare europeo, oltre a guidare la transizione dal PCI alle nuove forze della sinistra democratica. Oggi è Presidente della Fondazione Italianieuropei e autore di numerosi saggi di analisi politica e geopolitica.