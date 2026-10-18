Elisoccorso, in scadenza la convenzione con i Vigili del fuoco. Giordano: “Serve un rinnovo di almeno tre anni”

Liguria. Da sempre seguiamo con interesse gli sviluppi dell’elisoccorso in Liguria, nella convinzione che vada salvaguardato, e quando sia possibile potenziato, il ruolo del Vigili del fuoco, cioè la parte pubblica di quel sistema.

Dagli eroici salvataggi della piccola libellula rossa del maggiore Rinaldo Enrico sulla London Valour a Genova, fino alla messa a punto in Liguria di un moderno sistema di elisoccorso, i pompieri sono stati determinanti nell’istituzione del servizio. Per questo, quando qualcosa può mettere in dubbio il ruolo pubblico, riteniamo sia doveroso segnalarlo con puntualità e trasparenza.

A suonare il campanello d’allarme è ancora una volta Stefano Giordano, non tanto e non solo come capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle, quanto come ex rappresentante nazionale dell’Usb (Unione sindacale di base), sempre in prima linea nella difesa del ruolo dei Vigili del fuoco.

Spiega Giordano: “La convenzione con i Vigili del fuoco scade il prossimo 31 dicembre, ma non c’è alcuna certezza sulla durata del prossimo mandato, che per garantire programmazione e operatività dovrebbe durare almeno tre anni. Se fosse di un solo anno sarebbe un disastro, oltre che un pessimo segnale, perché sta arrivando anche l’apertura di un’altra base in gestione ai privati a Luni, per la quale ho chiesto l’accesso agli atti per conoscerne i costi”.

Si può ricordare a questo punto che l’appalto ai privati di Airgreen (base a Villanova d’Albenga) ha la durata di sette anni (più 2), con una convenzione stipulata nel 2022 dalla giunta Toti e affidata (non tutti hanno capito il perché) alla Regione Lombardia, per un costo di oltre 30 milioni di euro. Va detto a scanso di equivoci che la gestione di Airgreen ha dimostrato di offrire ampie garanzie, e’ attiva 24 ore al giorno e si è sempre dimostrata efficiente.

Prosegue Giordano: “Il Nucleo di Genova dei pompieri dispone oggi di tre velivoli, tra cui due moderni elicotteri AW 139, particolarmente attrezzati per il trasporto sanitario, macchine molto costose che non avrebbe senso non sfruttare in modo completo. I Vigili del fuoco possono intervenire in qualsiasi scenario operativo, anche con i sommozzatori. Due persone possono rivelarsi determinanti nelle decisioni sull’elisoccorso in Liguria: Angelo Giupponi, responsabile del 118, arrivato dalla Lombardia, e Marco Ghimenti, da poco nuovo capo del Vigili del fuoco con un passato da elicotterista anche a Genova. Contiamo molto su di lui”.

Giordano conclude con un’annotazione sull’impiego dell’elisoccorso, chiunque sia a intervenire: “Non dimentichiamo che la maniera più efficace di portare soccorso a una persona è quella di farlo con l’ambulanza e l’auto medica, mentre l’elicottero va utilizzato solo quando è strettamente necessario e non se ne può fare a meno”.