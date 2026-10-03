Elezioni Baykar Piaggio Aerospace, Fim Cisl prima lista a Genova: “Sestri Ponente abbia un ruolo strategico”

Genova. Si sono svolte le elezioni delle rappresentanze sindacali in Baykar Piaggio Aerospace a Genova, con la Fim Cisl che risulta la lista più votata.

La Fim ha ottenuto 50 voti, seguita dalla Fiom con 30 e dalla Uilm con 24. Tra i candidati, il più votato è risultato Andrea Divano della Fim Cisl, mentre Simone Diranno è il secondo più eletto della lista Fim.

“Ringraziamo tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che, con il loro voto, hanno sostenuto i nostri candidati e ci hanno affidato una responsabilità importante. Ora metteremo il massimo impegno per affrontare e risolvere i problemi ancora aperti e, soprattutto, per definire, sostenere e seguire gli investimenti necessari al rilancio di Piaggio Aerospace -fa sapere la Fim Cisl Liguria – La priorità è creare le condizioni affinché il sito genovese possa tornare a essere un punto di riferimento per le attività produttive, tecnologiche e industriali del gruppo, attraverso investimenti, sviluppo delle competenze e una prospettiva occupazionale stabile”.

Il risultato delle elezioni rappresenta per la Fim Cisl un punto di partenza per affrontare le prossime sfide con l’obiettivo di tutelare le lavoratrici e i lavoratori e contribuire concretamente al rilancio dell’azienda: “La responsabilità che ci è stata affidata ci impegna a lavorare con determinazione affinché agli annunci seguano investimenti e progetti concreti – conclude il sindacato – Genova deve essere protagonista del rilancio di Piaggio Aerospace e lo stabilimento deve poter esprimere pienamente il proprio valore industriale e le professionalità presenti”.