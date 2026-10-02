Edilizia pubblica, il Comune approva la riqualificazione energetica di due palazzi di via 2 Dicembre

Genova. Due milioni di euro di finanziamenti previsti dal bando regionale PR Liguria FESR 2021-2027 Social Housing e 400mila euro di cofinanziamento per la riqualificazione energetica degli edifici comunali di edilizia pubblica dei civici 91 e 92 di via 2 Dicembre 1944, nel Municipio VII Ponente. È quanto deliberato dalla giunta comunale su proposta dell’assessore alla Casa, all’Edilizia Residenziale Pubblica e al Patrimonio Davide Patrone.

Il progetto riguarda la ristrutturazione profonda di due edifici che comprendono rispettivamente 20 e 18 alloggi sociali. L’operazione punta ad abbattere il fabbisogno energetico degli stabili, ridurre la povertà energetica e migliorare il comfort abitativo dei residenti, senza alcun consumo di nuovo suolo.

L’investimento totale ammonta a 2 milioni di euro (1 milione di euro per ciascun edificio). Il Comune di Genova candiderà i due Progetti di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) al bando regionale per richiedere un contributo a fondo perduto pari all’80% delle spese ammissibili (fino a un massimo di 800.000 euro per singolo edificio). La quota restante, pari a 400.000 euro di cofinanziamento complessivo, sarà coperta direttamente dal bilancio comunale mediante risorse derivanti dagli scomputi e dagli svincoli delle convenzioni di edilizia convenzionata.

«Con questo provvedimento – dichiara l’assessore alla Casa Davide Patrone – mettiamo al centro della nostra azione sia la sostenibilità ambientale sia il benessere sociale dei cittadini più fragili. Intervenire sul patrimonio ERP esistente significa ridurre le bollette energetiche delle famiglie e valorizzare i quartieri del nostro Ponente.».

Nello specifico, i lavori predisposti da A.R.T.E. Genova (soggetto tecnico attuatore e stazione appaltante) prevedono: il risanamento e l’isolamento termico a cappotto delle facciate esterne; il rifacimento delle coperture, con nuovi strati di coibentazione e impermeabilizzazione e la sostituzione completa dei serramenti con infissi di ultima generazione ad alte prestazioni energetiche e conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).

A seguito dell’eventuale concessione del finanziamento, la gestione tecnica, amministrativa e la realizzazione dei lavori saranno affidate ad ARTE Genova.