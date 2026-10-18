Edifici di culto, dal Mit oltre 500mila euro per quattro interventi in Liguria

Genova. Oltre 502mila euro per quattro interventi in Liguria. Il decreto firmato dal Ministro Matteo Salvini prevede nuove risorse per il restauro e la riqualificazione degli edifici di culto.
Interessati Pieve di Teco, nell’Imperiese, con 185mila euro per la chiesa di Nostra Signora Assunta nella frazione Trovasta; Luni, con oltre 192mila euro; Gorreto, con 95.700 euro; e Sarzana, con oltre 29mila euro.
“Un investimento che per il Ministro Salvini e il Viceministro Rixi significa tutelare il patrimonio storico dei borghi liguri, difendendo tradizioni e luoghi simbolo delle comunità locali”, si legge nella nota del Mit