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Edifici di culto, dal Mit oltre 500mila euro per quattro interventi in Liguria

A Gorreto destinati oltre 97mila euro per la riqualificazione della chiesa

Classica a Gorreto
Genova. Oltre 502mila euro per quattro interventi in Liguria. Il decreto firmato dal Ministro Matteo Salvini prevede nuove risorse per il restauro e la riqualificazione degli edifici di culto.
Interessati Pieve di Teco, nell’Imperiese, con 185mila euro per la chiesa di Nostra Signora Assunta nella frazione Trovasta; Luni, con oltre 192mila euro; Gorreto, con 95.700 euro; e Sarzana, con oltre 29mila euro.
“Un investimento che per il Ministro Salvini e il Viceministro Rixi significa tutelare il patrimonio storico dei borghi liguri, difendendo tradizioni e luoghi simbolo delle comunità locali”, si legge nella nota del Mit
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