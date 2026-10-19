Fanghi dei dragaggi in porto scaricati in mare: tra gli indagati anche il presidente Bucci, ma potrebbe essere archiviato

Genova. La procura di Genova ha chiuso le indagini per dodici persone e tre società nell’ambito dell’inchiesta sulla gestione dei fanghi provenienti dai lavori di dragaggio del bacino di Sampierdarena e del porto passeggeri per far approdare le maxi navi.

Le contestazioni, formulate dalla Direzione distrettuale antimafia, riguardano presunte irregolarità nello smaltimento di circa 786mila metri cubi di sedimenti, parte dei quali sarebbero stati riversati in mare nel canale di calma dell’aeroporto Colombo.

Tra gli indagati, che hanno ricevuto l’avviso di conclusione delle indagini preliminari c’è l’ex presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale Paolo Signorini, arrestato nel 2024 per corruzione con l’ex governatore Toti e l’imprenditore Aldo Spinelli. Con lui sono coinvolti, a vario titolo, dirigenti e funzionari pubblici, tecnici e rappresentanti delle imprese che hanno partecipato al progetto. I pubblici ministeri Monica Abbatecola e Fabrizio Givri, oltre alle violazioni in materia ambientale, contestano il traffico illecito di rifiuti.

Le indagini riguardano il progetto P.3106, inserito nel Programma straordinario di ricostruzione dopo il crollo del ponte Morandi. La procura aveva iscritto nel registro degli indagati anche il commissario per la ricostruzione e allora sindaco di Genova Marco Bucci, oggi presidente di Regione Liguria, ma la sua posizione è stata stralciata dai pm prima della chiusura dell’inchiesta. Per questo Bucci non ha ricevuto l’avviso e molto probabilmente per lui sarà chiesta l’archiviazione. Il governatore Bucci, contattato da Genova24 tramite il suo staff, sceglie di non commentare la vicenda “perché non è mai stato coinvolto”.

Secondo gli inquirenti tra il 22 luglio 2022 e il 29 novembre 2023 sarebbero stati gestiti illecitamente circa 786mila metri cubi di sedimenti provenienti dai dragaggi, di cui 7.500 metri cubi indicati come “certamente pericolosi” che secondo l’accusa avrebbe consentito di risparmiare oltre 21,2 milioni di euro per i rifiuti non pericolosi e almeno 1,8 milioni per quelli pericolosi.

I materiali sarebbero stati immersi nel canale di calma dell’aeroporto, in un’area situata a oltre 500 metri dai punti di prelievo nel porto.

Tra gli indagati ci sono dirigenti e tecnici di Regione Liguria e autorità portuale, oltre ai legali rappresentanti di tre aziende, la RCM Costruzioni, impresa aggiudicataria dei lavori e le società di progettazione Technital e Duomi. Le società sono indagate anche per la violazione della legge 231 sulla responsabilità amministrativa.