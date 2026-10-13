“Dove troviamo gli alberi?”, il convegno sulla riforestazione urbana

Genova. Ripensare le città ripartendo dal verde. I centri abitati hanno bisogno di tornare a respirare, garantire benefici microclimatici alla popolazione, avere suoli permeabili e soprattutto più alberi. Non solo per prevenire emergenze climatiche, ma anche per il benessere degli abitanti.

E’ questo l’obiettivo del convegno “Dove troviamo gli alberi?”, organizzato dall’Associazione Giardini e Paesaggi, il 9 novembre 2026, per celebrare i 30 anni di attività di divulgazione. L’evento si terrà al Palazzo Ducale di Genova, dalle ore 9:30 alle ore 17:30.

Il convegno è aperto all’intera cittadinanza, non solo genovese perché si parla a livello generale di problematiche comuni a tutti i centri urbani per far sì che si conoscano i vari aspetti della riforestazione urbana e il verde diventi un patrimonio collettivo da tutelare. Pianificare, coltivare, progettare e mettere a dimora nuovi alberi appropriati per contrastare il cambiamento climatico, migliorando la vita degli abitanti sono processi complessi. Si affronteranno le problematiche attuali e le possibili soluzioni, da realizzare attraverso una partecipazione consapevole a tutti i livelli e secondo i diversi ruoli.

Genova assume così il ruolo trainante in un settore ancora poco considerato, rispetto al porto, all’industria, alla cultura, al turismo, ma di grande importanza per lo sviluppo futuro delle città.

I contributi di forestali, architetti paesaggisti, architetti esperti del settore metteranno a fuoco la necessità di partire dalle caratteristiche dei luoghi e dai criteri delle scelte botaniche, di comprendere le modalità di fornitura delle piante e di pianificare la gestione e la cura con programmi a lungo termine.

Nella prima parte del convegno i relatori illustreranno come è cambiata nel tempo la gestione pubblica del verde e quali strategie siano utili per rafforzarla con efficacia e professionalità. Tra le maggiori criticità, la progressiva chiusura dei vivai comunali, l’eliminazione delle Ripartizioni Giardini nei Comuni e di conseguenza dei giardinieri, come pure l’incremento del commercio globale che ha introdotto nuovi patogeni nella penisola, rendendo necessari interventi mirati.

Nella seconda parte, si terrà una tavola rotonda in cui esperti del settore risponderanno ad alcuni quesiti.

A conclusione della giornata, interverranno due associazioni: AICG (Associazione italiana centri giardinaggio) e WWF.