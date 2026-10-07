Donna trovata incosciente in un basso del centro storico, trasportata al San Martino in codice rosso

Genova. Una donna di circa 60 anni è stata soccorsa in gravi condizioni questo pomeriggio in un basso in vico del Fornaro, nel centro storico di Genova.

Sul posto l’automedica del 118, i soccorritori della Croce Verde genovese e la polizia intervenuta con numerose volanti. E’ successo intorno alle 15.

A trovare la donna, incosciente e con una ferita alla testa, sarebbe stata la figlia. La donna è stata intubata e trasportata in codice rosso all’ospedale San Martino. Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un malore, dovuto forse a una overdose, ma gli accertamenti sono in corso.

Sul posto è intervenuta anche la polizia scientifica ed è stata avvisata la squadra mobile.