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Battaglia

Divieto di burqa e niqab, sabato mattina raccolta firme di Fratelli d’Italia in centro a Genova

Il capogruppo in Senato Lucio Malan in città per la campagna "Nessuna resti nascosta"

Con Burqa in consiglio Regionale

Genova. Sabato 10 ottobre il presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia al Senato, sarà dalle ore 11 alle ore 13 in via XX Settembre, nello slargo davanti a Salita Salvator Viale, al gazebo per la raccolta firme dell’iniziativa nazionale “Nessuna resti nascosta”, la campagna nazionale di Fratelli d’Italia che promuove la raccolta firme a sostegno della proposta di legge presentata in Parlamento per “fermare la diffusione dell’integralismo islamico e tutelare la libertà delle donne”.

A Genova sabato prossimo, dalle 10.30 alle 13, in via XX Settembre, nello slargo davanti a Salita Salvator Viale, sarà possibile sottoscrivere la petizione e ricevere informazioni. All’iniziativa sarà presente il capogruppo al Senato Lucio Malan che insieme ai parlamentari, ai consiglieri regionali e comunali, i dirigenti ed esponenti di partito, incontrerà i genovesi per illustrare l’iniziativa che proprio ieri ha visto passare in Europa l’emendamento a firma di FdI ed Ecr sul divieto di niqab e burqa in pubblico.

È urgente dire stop al velo integrale nei luoghi pubblici e operare un reale contrasto al separatismo religioso. Quello che sta avvenendo in Europa deve essere un monito per l’Italia le periferie di Parigi e Londra non sono distanti da quelle di Milano o Genova e quanto accaduto a Padova lo dimostra – evidenziano all’unisono il coordinatore regionale Matteo Rosso e il commissario cittadino e vicepresidente alla Camera Stefano Maullu -. Il pericolo che rappresenta una camera arbitrale sharitica è reale e le parole che hanno usato i promotori, ovvero di sostituirsi alla legislazione italiana che ratificherebbe le decisioni prese apre a scenari inquietanti”.

L’iniziativa di Fratelli d’Italia si pone sulla scia del recente decreto del governo Meloni per vietare burqa e niqab nelle classi scolastiche. “La dignità delle donne, la sicurezza e la parità di genere non sono negoziabili”, spiegano i promotori. “Il velo integrale, i matrimoni forzati e la pratica dei certificati di verginità sono derive del fondamentalismo islamico che con questa proposta di legge vogliamo contrastare. L’iniziativa legislativa presentata in mira inoltre a garantire più trasparenza sui finanziamenti dall’estero per la costruzione degli edifici di culto. L’obiettivo – concludono – è favorire l’emancipazione femminile e contrastare la minaccia del ‘separatismo religioso‘, che prevede chiusura sociale e disprezzo dei valori occidentali: fattori che costituiscono anche in Italia terreno fertile per l’integralismo e il terrorismo”.

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