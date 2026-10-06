“Diventiamo cittadini europei”, una delegazione di studenti liguri in viaggio a Strasburgo

Genova. Oggi, lunedì 5 ottobre, è cominciato il viaggio della delegazione di studenti liguri verso la sede del Parlamento europeo a Strasburgo. I giovani, vincitori della 29esima edizione del concorso “Diventiamo cittadini europei: 30 giovani al Parlamento europeo”, entreranno nella sede delle istituzioni comunitarie.

Il programma prevede anche la visita delle regioni, fra Francia e Germania, che nel corso dei secoli furono teatro di aspre battaglie fra i due Paesi prima che, grazie ai Trattati di Roma del 1957, si avviasse il percorso verso una collaborazione, prima economica e poi istituzionale, fra le nazioni europee.

Programma del viaggio

Il viaggio inizia con la visita al Memoriale dell’Alsazia e Mosella, nella località francese di Schirmeck: in quella sede la delegazione ligure conoscerà la storia del lungo e sanguinoso conflitto franco-prussiano dal 1870 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

La seconda tappa del viaggio sarà il Forte di Schoenenbourg, lungo la famosa “Linea Maginot”.

Mercoledì 7 ottobre gli studenti raggiungeranno Strasburgo e la sede del Parlamento europeo, dove assisteranno a una parte della seduta plenaria. Seguirà la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del concorso, che quest’anno aveva come titolo “La transizione ecologica è uno dei più ambiziosi obiettivi del nostro tempo. Non è unicamente una questione “ecologica” in senso stretto, è un processo trasformativo profondo assolutamente nuovo, che ha come obiettivo un modello economico e sociale sostenibile ed equo. Quale è la posizione dell’Europa rispetto a questa sfida?”

Il concorso

Il concorso è previsto dalla legge regionale 6 agosto 1996 n. 35 “Interventi per favorire nei giovani la formazione di una coscienza europea” ed è riservato agli studenti iscritti alle classi terza, quarta e quinta delle scuole secondarie di secondo grado, pubbliche e private, della Liguria.

Partecipano al viaggio 30 studenti: 16 studenti di Genova, 7 studenti di Chiavari, 4 studenti di Savona e 3 di Imperia. (In allegato l’elenco dei partecipanti)

Fanno parte della delegazione, accanto ad alcuni docenti, i consiglieri regionali Giovanni Boitano, Sandro Garibaldi e Giovanni Battista Pastorino.