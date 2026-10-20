Disordini di Milano, la Silp Cgil Liguria: “Disagio sociale scaricato sulle forze di polizia, servono nuovi modelli di prevenzione”

Genova. Dopo i fatti di Milano dei giorni scorsi, quando la città è stata attraversata da proteste e manifestazioni sfociate in alcune sue frange in episodi di violenza mirata ai simboli dei economici della “città vetrina”, l’Italia si interroga su che cosa stia succedendo nelle grandi città e tra le nuove generazioni.

Nel frattempo, però, i sindacati di polizia, al momento unica risposta della politica e delle istituzioni, sono in allarme per uno scenario che rischia di complicarsi. “Manifestare è un diritto costituzionale – premette Silp Cgil in un comunicato – Le migliaia di persone scese in piazza contro il caro vita esprimevano un disagio reale, che riguarda anche le famiglie di chi indossa una divisa. Ma la violenza la condanniamo fermamente, senza ambiguità e senza “ma”: non è mai giustificata. Ci sono donne e uomini feriti tra le forze del’ordine mentre facevano il proprio dovere. A loro e alle loro famiglie va la piena solidarietà”.

“La solidarietà però non basta – aggiungono – Le violenze sono esplose quasi in contemporanea in più città, con gruppi organizzati capaci di infiltrarsi nei cortei, colpire e disperdersi. Il modello di gestione dell’ordine pubblico va ripensato: serve una prevenzione che agisca prima della piazza, che faccia crescere la società a produrre anticorpi capaci di isolare i violenti. Non servono slogan né leggi-manifesto, ma organici, mezzi, formazione continua ed integrazione con tutte le articolazioni della Pubblica amministrazione, in primis nelle scuole. La psicologia delle folle lo insegna da tempo: anonimato, volto coperto e senso di appartenenza al gruppo abbassano le inibizioni individuali e la violenza di pochi può diventare contagiosa. Ma gli studi più recenti dimostrano anche che una folla non è mai una massa indistinta: se viene trattata come un blocco unico, anche chi era pacifico tende a schierarsi con i violenti”.

“C’è poi un dato che non possiamo ignorare: a Milano circa la metà dei fermati era minorenne. Ragazzi che vivono la piazza come scontro e la violenza come spettacolo da condividere sui social. Dietro quei volti coperti ci sono spesso disagio, mancanza di prospettive, una ricerca di appartenenza che trova risposta nei modelli sbagliati. Se non si interviene a monte del disagio non si può pensare di scaricarlo sulle spalle delle forze di Polizia che, a qualunque livello, rappresentano lo strumento ultimo di questa catena. Se il sistema ha fallito non si può trovare il capro espiatorio nei colleghi. Serve una prevenzione sociale che coinvolga scuole, famiglie, enti locali. Ogni ragazzo sottratto alla violenza è un ferito in meno domani, tra i manifestanti come tra i colleghi”.