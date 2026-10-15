Dipendenti comunali di Rapallo in agitazione, l’assessora Mastrangelo: “Massima disponibilità al confronto”

Genova. “Vogliamo innanzitutto rassicurare la cittadinanza e informarla con chiarezza sullo stato della vertenza in corso. Il Comune di Rapallo ha ricevuto la comunicazione dello stato di agitazione proclamato dai sindacati e dalla Rsu e ora attende la convocazione della Prefettura per il previsto tentativo di conciliazione, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Nel frattempo, le attività e i servizi comunali proseguono regolarmente”. Lo ha dichiarato Laura Mastrangelo, assessore al Personale del Comune di Rapallo.

“Come assessore al Personale – prosegue – offro la massima disponibilità al confronto. Il tavolo formale non è ancora iniziato, ma già da tempo il mio assessorato sta lavorando per affrontare le criticità, migliorare l’organizzazione degli uffici e individuare soluzioni concrete e sostenibili. Sul tavolo ci sono temi importanti, che riguardano la sicurezza e l’organizzazione degli ambienti di lavoro, il funzionamento degli uffici, il lavoro agile, gli organici e la valorizzazione del personale”.

“I dipendenti comunali sono fondamentali per il funzionamento dell’ente e per i servizi che ogni giorno vengono garantiti ai cittadini. Le loro richieste meritano quindi attenzione e ascolto, con la consapevolezza che ogni possibile soluzione deve tenere insieme le esigenze dei lavoratori, il buon funzionamento del Comune e le risorse effettivamente disponibili. Siamo fiduciosi che il confronto possa portare a una soluzione positiva ed equilibrata, capace di migliorare le condizioni di lavoro, assicurare il normale svolgimento delle attività comunali e tutelare allo stesso tempo gli equilibri di bilancio”, continua Mastrangelo.

“Non serve alzare i toni, creare contrapposizioni o alimentare inutili allarmismi. Serve parlarsi, entrare nel merito dei problemi e lavorare sulle soluzioni realmente praticabili. L’amministrazione affronterà il tavolo con disponibilità e senso di responsabilità, con l’obiettivo di superare le criticità e migliorare sia le condizioni di lavoro dei dipendenti sia la qualità dei servizi offerti alla città”, conclude.