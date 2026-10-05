Digger, giovedì 8 ottobre al Club del film della Sala Sivori si parla dell’ultima pellicola di Iñárritu

Genova. Sarà “Digger” di Alejandro Iñárritu con Tom Cruise il tema del prossimo Club del Film, in programma giovedì 8 ottobre 2026 alle ore 18.15 nel Cortile di Spazio Circuito, che affaccia sul foyer del cinema Sivori (salita Santa Caterina 54 r., Genova).

L’ingresso è libero e aperto a tutti, ma in particolare l’incontro è rivolto a chi ha già visto il film e desidera esprimere un giudizio o scambiare un’opinione su questa opera, guidato come sempre da Francesca Savino del Gruppo Ligure Critici Cinematografici. Ogni partecipante potrà sintetizzare il proprio giudizio in un voto su una scheda da scansionare tramite qr code. In questi giorni “Digger” è in programmazione nei cinema Odeon e Sivori.

Definito una satira sull’apocalisse ambientale, “Digger” è una prova d’attore per Tom Cruise, quasi irriconoscibile nei panni del protagonista. Digger Rockwell è un magnate del petrolio, la sua fortuna di famiglia ha antiche radici, ma grazie alle sue iniziative ha continuato a espandere la sua influenza, è in rapporto diretto con il Presidente degli Stati Uniti e al corrente di informazioni del tutto riservate.

Quando le operazioni dei suoi pozzi tra i ghiacci della Groenlandia scatenano un terribile incidente, la crisi minaccia di investire gran parte dell’Europa settentrionale, alterando gli equilibri del mondo intero e – naturalmente – non è che l’inizio. Affidandosi al solo scienziato che ha il coraggio di dirgli in faccia le cose come stanno, ossia il Dottor Ganesh, Digger cerca di raddrizzare la situazione e intraprende una missione per dimostrare di essere il salvatore dell’umanità.