Diga, posato nuovo cassone, la nuova diga raggiunge i 1630 metri di sviluppo lineare

Genova. Prosegue la realizzazione della Nuova Diga Foranea di Genova, una delle opere marittime più rilevanti oggi in corso in Europa, realizzata dal Consorzio PerGenova Breakwater guidato da Webuild per conto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Nella prima mattinata di oggi è stato posato un nuovo cassone, che porta a 1.630 metri l’estensione della nuova infrastruttura e conferma il costante avanzamento dei lavori di un progetto destinato a ridefinire la capacità operativa e la competitività dello scalo ligure.
I lavori procedono contemporaneamente su più fronti. In mare aperto avanzano le operazioni di dragaggio, consolidamento dei fondali e innalzamento della sovrastruttura della diga, mentre presso il cantiere di Vado Ligure procede con ritmo consolidato, 24 ore su 24, la produzione dei cassoni necessari al completamento dell’opera.
La Nuova Diga Foranea rappresenta un investimento strategico per il futuro del porto ligure e del sistema logistico nazionale e il rafforzamento della posizione dell’Italia nelle principali rotte commerciali internazionali.
Una volta completata, consentirà l’accesso in sicurezza al porto di Genova alle navi portacontainer di ultima generazione, favorendo l’efficienza dei collegamenti tra il Mediterraneo e i corridoi logistici europei e contribuendo a consolidare il ruolo di Genova come gateway strategico per il commercio internazionale, a supporto della crescita economica dell’intero Paese.