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La sentenza

Insulti e minacce a Bassetti: prosciolti quattro novax, ma lui potrà chiedere il risarcimento

Una di loro ha risarcito con mille euro. Per il giudice i fatti sono di "particolare tenuità"

bassetti covid ospedale

Genova. “Criminale”, “demente”, “corrotto”. Sono alcune delle offese rivolte all’infettivologo Matteo Bassetti su un canale telegram da un gruppo di novax che hanno portato quattro persone davanti al giudice per diffamazione aggravata. I quattro residenti in varie parti d’Italia oggi sono stati prosciolti per “particolare tenuità del fatto”. Uno di loro era accusato anche di minacce per la frase “ti verremo a prendere, questione di tempo, ma non molto“.

I commenti erano stati pubblicati nell’aprile 2022 sul canale Telegram “Nicola Franzoni”, in seguito alla diffusione di un video relativo a una denuncia presentata da Bassetti nei confronti dell’uomo, tra i promotori delle manifestazioni no vax e contro il green pass dove l’infettivologo genovese era spesso preso di mira essendo una delle figure mediaticamente più esposte durante e dopo la pandemia.

La sentenza è stata pronunciata dal giudice Alberto Barilari all’udienza predibattimentale. Per una delle persone imputate, assistita dall’avvocato Daniele Pomata, è stata dichiarata l’estinzione del reato per condotta riparatoria visto che aveva risarcito il medico con mille euro.

La sentenza penale fa tuttavia salva la possibilità per il medico di chiedere il risarcimento dei danni in sede civile.

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