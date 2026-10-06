Delitto del trapano, la sentenza slitta al 23 novembre

Genova. E’ stata rinviata al 23 novembre la sentenza per il delitto del trapano. Nella prossima udienza, il 28 ottobre, la pm Patrizia Petruzziello ha chiesto di replicare ai legali di Fortunato Verduci che questa mattina hanno chiesto l’assoluzione del loro assistito davanti alla giudice Martina Tosetti. La procura nella scorsa udienza aveva chiesto 30 anni per Verduci.

Secondo l’accusa il carrozziere era ludopatico e pieno di debiti e avrebbe ucciso Luigia Borrelli per rapinarla dopo averla picchiata brutalmente per poi finirla con un trapano. Per i legali Andrea Volpe ed Emanuele Canepa le tracce di sangue e dna ritrovate nel basso di vico Indoratori, che hanno portato a identificarlo e incriminarlo, sono troppo poche per conciliarle con una scena del crimine così violenta.

Hanno ricordato che sull’arma del delitto, cioè sul trapano, non sono state rilevate tracce del carrozziere e che se Verduci si fosse ferito nella colluttazione certamente le sue tracce di sangue avrebbero dovuto essere mescolate a quelle della vittima. Verduci quindi potrebbe secondo i legali aver lasciato tracce perché era stato nel basso quella sera ma non ha ucciso ‘Antonella’: solo che facendo il carrozziere poteva avere un graffio o una ferita pregressa che avrebbe rilasciato una traccia di sangue.

Gli avvocati di Verduci hanno poi sottolineato come la Procura, concentrandosi unicamente sul loro assistito, non abbia riesaminato alcune vecchie piste investigative come quella relativa alla segnalazione anonima che parlava di un uomo misterioso in stato di agitazione e con gli abiti sporchi di sangue che si era presentato all’hotel Genziana la notte del delitto.