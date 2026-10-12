Da Genova a New York, le voci dei giovani del Liceo Pertini raccontano la Liguria al mondo

Genova. Quattro giovani voci, la passione per la musica e il desiderio di portare lontano le proprie radici. È la storia di Viola Federigi, Letizia Martinelli, Tommaso Colletti e Mirco Bisaccia, studenti del Liceo Musicale “Sandro Pertini” di Genova, protagonisti in questi giorni delle celebrazioni del Columbus Day a New York insieme al direttore Luca Franco Ferrari.

Un’esperienza che, per questi ragazzi, va ben oltre le esibizioni in un contesto internazionale di grande prestigio: è l’occasione di confrontarsi con un’altra cultura, vivere da vicino una città simbolo dell’incontro tra popoli e rappresentare, attraverso la musica, la storia e le tradizioni del proprio territorio.

Domenica 11 ottobre, i giovani musicisti si sono esibiti a Columbus Circle, la celebre piazza circolare di Manhattan all’angolo sud-occidentale di Central Park, nei pressi del monumento a Cristoforo Colombo. Anche sotto la pioggia, muniti di ombrello, hanno dato voce alla tradizione musicale genovese e ligure in un luogo profondamente legato alla memoria del navigatore genovese. Nel corso della giornata, gli studenti hanno inoltre consegnato il gagliardetto del Liceo Pertini a Giuseppe Pastorelli, Console generale d’Italia a New York.

Oggi, lunedì 12 ottobre, nel giorno del Columbus Day, il percorso musicale del gruppo è proseguito con un secondo appuntamento di particolare significato: l’esibizione durante la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di St. Patrick, sulla Fifth Avenue, nel cuore di Manhattan. Un’occasione per portare la tradizione musicale ligure in uno dei luoghi simbolo della città, davanti a una comunità internazionale.

La partecipazione del Liceo Pertini Vocal Ensemble è stata sostenuta dalla Città Metropolitana di Genova attraverso un contributo economico, nell’ambito di un progetto realizzato anche con il sostegno della Regione Liguria e di “La mia Liguria”, in collaborazione con la Columbus Citizens Foundation. Un impegno condiviso per promuovere la cultura del territorio e offrire agli studenti occasioni di crescita e confronto internazionale.

«È sempre un piacere essere accanto alla scuola, sostenendo iniziative capaci di accompagnare ragazze e ragazzi anche oltreoceano, offrendo loro un’esperienza accessibile a tutte e tutti. Sono curioso di ascoltare, al loro rientro, le emozioni e le sensazioni vissute in una delle città più iconiche al mondo, New York: un crocevia di popoli, culture e relazioni internazionali, aspetti sempre più indispensabili nel nostro mondo contemporaneo. Sono esperienze che arricchiscono il percorso scolastico e aiutano i giovani a crescere, non soltanto come studenti e musicisti, ma anche come cittadini», dichiara Filippo Bruzzone, consigliere metropolitano delegato a Scuola, Edilizia Scolastica e Pari Opportunità.

«Abbiamo scelto di sostenere concretamente questa iniziativa perché crediamo nel suo valore, non soltanto per l’esperienza scolastica e di crescita personale che rappresenta per questi ragazzi, ma anche per la capacità di portare oltre i confini nazionali la storia, la cultura e la musica del nostro territorio. Esibirsi a New York sarà per loro un’esperienza che porteranno con sé per tutta la vita e, allo stesso tempo, un’occasione per far conoscere e apprezzare Genova e la Liguria attraverso il linguaggio universale della musica. Un ringraziamento va a tutti i professori coinvolti e all’intera comunità scolastica del Liceo Pertini, per l’impegno e la dedizione con cui hanno accompagnato le ragazze e i ragazzi in questo percorso.», dichiara Ilaria Bozzo, consigliera metropolitana delegata a Pianificazione Strategica e Territoriale, Sviluppo Socio-Economico.

Il programma musicale del Liceo Pertini Vocal Ensemble propone un viaggio attraverso cinque secoli di tradizione genovese e ligure, dal Cinquecento ai giorni nostri, con brani sacri e profani che testimoniano la ricchezza del patrimonio artistico del territorio.

La partecipazione al Columbus Day si inserisce in un percorso artistico internazionale che ha già portato la formazione in Europa, negli Stati Uniti, in Sud America, in Sud Africa e in Medio Oriente. Un percorso che permette agli studenti di crescere musicalmente, fare squadra e misurarsi con pubblici e contesti diversi.

Per Viola, Letizia, Tommaso e Mirco, New York è stata anche questo: cantare sotto la pioggia a Columbus Circle, esibirsi in una delle cattedrali più conosciute al mondo e condividere con un pubblico internazionale la musica studiata a scuola.

Un’esperienza da vivere, da raccontare al ritorno e da portare con sé anche una volta tornati in classe.