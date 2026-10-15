CWT Italia annuncia la procedura di licenziamento collettivo: a rischio 15 dipendenti genovesi

Genova. Nuova vertenza nel mondo del lavoro genovese. Dopo la crisi di Ericsson, in questi giorni è stata aperta una procedura nazionale di licenziamento collettivo che coinvolge 190 lavoratrici e lavoratori della CWT Italia, di cui 15 a Genova.

CWT Italia è un’azienda specializzata nei viaggi d’affari e organizzazione di eventi e convegni. Come spiegano dalla Filcams Cgil, nella sede del capoluogo ligure sono coinvolte 15 lavoratrici che operano da anni in regime di telelavoro: “Si tratta prevalentemente di donne, molte delle quali madri e monoreddito, per le quali la perdita del posto di lavoro avrebbe conseguenze economiche e sociali particolarmente pesanti – sottolinea Maurizio Fiore, segretario Filcams Cgil Genova – L’operazione si inserisce in una strategia di sviluppo che guarda anche all’intelligenza artificiale e alla trasformazione dei modelli di business travel, ma l’innovazione e le strategie finanziarie non possono diventare il pretesto per cancellare posti di lavoro, disperdere competenze e compromettere il futuro di centinaia di persone”.

Il primo incontro sindacale è previsto per venerdì 16 ottobre a Milano. Nell’occasione, Filcams Cgil chiederà l’annullamento della procedura di licenziamento collettivo: “Non accetteremo che la speculazione finanziaria ricada sulle lavoratrici e sui lavoratori. Pretendiamo risposte concrete, responsabilità da parte aziendale e soluzioni che tutelino integralmente l’occupazione” conclude Fiore.