  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Crisi lavorativa

CWT Italia annuncia la procedura di licenziamento collettivo: a rischio 15 dipendenti genovesi

L'azienda specializzata in viaggi d'affari e organizzazione di eventi e convegni impiega 15 persone in telelavoro nel capoluogo ligure. A livello nazionale sono 190 i lavoratori coinvolti

lavoro pc computer smart working digitale

Genova. Nuova vertenza nel mondo del lavoro genovese. Dopo la crisi di Ericsson, in questi giorni è stata aperta una procedura nazionale di licenziamento collettivo che coinvolge 190 lavoratrici e lavoratori della CWT Italia, di cui 15 a Genova.

CWT Italia è un’azienda specializzata nei viaggi d’affari e organizzazione di eventi e convegni. Come spiegano dalla Filcams Cgil, nella sede del capoluogo ligure sono coinvolte 15 lavoratrici che operano da anni in regime di telelavoro: “Si tratta prevalentemente di donne, molte delle quali madri e monoreddito, per le quali la perdita del posto di lavoro avrebbe conseguenze economiche e sociali particolarmente pesanti – sottolinea Maurizio Fiore, segretario Filcams Cgil Genova – L’operazione si inserisce in una strategia di sviluppo che guarda anche all’intelligenza artificiale e alla trasformazione dei modelli di business travel, ma l’innovazione e le strategie finanziarie non possono diventare il pretesto per cancellare posti di lavoro, disperdere competenze e compromettere il futuro di centinaia di persone”.

Il primo incontro sindacale è previsto per venerdì 16 ottobre a Milano. Nell’occasione, Filcams Cgil chiederà l’annullamento della procedura di licenziamento collettivo: “Non accetteremo che la speculazione finanziaria ricada sulle lavoratrici e sui lavoratori. Pretendiamo risposte concrete, responsabilità da parte aziendale e soluzioni che tutelino integralmente l’occupazione” conclude Fiore.

Più informazioni
leggi anche
ericsson nautico
Fumata nera
Vertenza Ericsson: “Dall’azienda nessuna risposta”, venerdì assemblea pubblica dei lavoratori
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.