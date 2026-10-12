Genova. Il Comune di Genova e l’associazione Arkè firmano una nuova intesa finalizzata a garantire cure dentistiche gratuite a minori che vivono in contesti di difficoltà.

L’accordo prevede che odontoiatri volontari che fanno parte dell’associazione Arké si occupino di curare bambini e ragazzi membri di famiglie seguite dai servizi sociali e accolti in strutture protette (comunità educativo-assistenziali e centri socioeducativi), portando avanti anche attività di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della salute orale da realizzarsi anche attraverso il Centro per le Famiglie del Comune di Genova, i municipi e i contesti scolastici ed educativi.

“Viviamo un periodo storico in cui la soglia di povertà si sta sempre più abbassando e le difficoltà economiche di una famiglia non possono e non devono incidere sulla salute di bambine e bambini – dice la sindaca di Genova, Silvia Salis – Come amministrazione comunale abbiamo la responsabilità di riconoscere queste situazioni e aiutare le persone a trovare una risposta alle esigenze dei più piccoli. L’accordo con Arkè assume quindi un grande valore: alleggerire la preoccupazione delle famiglie e permettere a bambini e ragazzi di ricevere le cure di cui hanno bisogno. Mi sta a cuore che ogni genitore sappia di poter parlare delle proprie difficoltà con i nostri servizi, trovando ascolto e un aiuto per affrontarle”.

“Con questo accordo diamo avvio a una collaborazione molto promettente con l’Associazione Arkè, una realtà del terzo settore che negli anni, grazie alle sue professionalità interne, ha portato avanti due progetti specifici di assistenza dentistica gratuita a minori in condizioni di fragilità socio-economica e diffusione della cultura della salute orale – aggiunge l’assessora al Welfare Cristina Lodi – Le tematiche affrontate dal Protocollo sono pienamente coerenti con le funzioni del Centro per le Famiglie e con le nostre politiche di promozione del benessere familiare, partecipazione attiva e responsabilità comunitaria. Voglio ringraziare Arkè per questo nuovo percorso comune che, attraverso una strategia integrata basata su prevenzione, educazione alla salute e riduzione delle disuguaglianze, aiuterà a promuovere il benessere psicofisico e lo sviluppo relazionale dei minori, offrendo al contempo un’informazione corretta e un sostegno concreto alle famiglie più vulnerabili”.

“Siamo molto felici di avviare questa collaborazione con il Comune di Genova, che rappresenta un’opportunità importante per rafforzare il nostro impegno sul territorio e raggiungere un numero sempre maggiore di minori in condizioni di fragilità – conclude Alessandra Crovetto, presidente di Arkè OdV – Accanto alle cure, crediamo profondamente nell’importanza della prevenzione e dell’educazione alla salute. Per questo, ogni anno arricchiamo il nostro progetto ASSO con nuovi contenuti e attività, affrontando anche temi legati agli obiettivi dell’Agenda 2030, dalla sana alimentazione ai corretti stili di vita, fino alla sostenibilità. Siamo convinti che educare bambini e ragazzi fin da piccoli significhi investire non solo nel loro benessere presente, ma anche nella costruzione di una comunità più consapevole e attenta al futuro”.

L’associazione Arké è nata in Liguria nel 2000 per garantire ai minori in condizioni di disagio socioeconomico il diritto a una bocca sana, alla cura e alla prevenzione odontoiatrica. Con “Un Dentista per Amico” ha esteso il modello di intervento a 16 regioni italiane grazie a oltre 2.600 dentisti volontari e professionisti che hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze, offrendo cure a oltre 22.000 minori di cui 6.000 solo a Genova.