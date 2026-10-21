Crollo del cantiere Esselunga a Firenze: chiesto il processo per 5 persone, tra le vittime un operaio di Genova

Firenze. Cinque persone e tre società verso il processo per il crollo del cantiere del supermercato Esselunga di via Mariti, a Firenze, costato la vita a cinque operai il 16 febbraio 2024. La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio, contestando, a vario titolo, le responsabilità nella progettazione, nella produzione e nei controlli sugli elementi prefabbricati utilizzati per la costruzione dell’edificio.

Nel crollo persero la vita Bouzekri Rahimi, 56 anni, Luigi Coclite, 59 anni, Mohamed Toukabri, 53 anni, Mohammed El Farhane, 23 anni e Taoufik Haidar, 42 anni. Mohamed Toukari era da anni residente a Genova, con la compagna e i due figli (assistiti dall’avvocato Daniele Pomata). Abitava a Sampierdarena. Altri tre operai, rimasero gravemente feriti.

Secondo l’accusa, all’origine del disastro ci sarebbe il cedimento di una trave prefabbricata, che non sarebbe stata in grado di sostenere i carichi previsti a causa di errori di calcolo e di un quantitativo insufficiente di armatura in acciaio. Secondo gli inquirenti la progettazione dei prefabbricati sarebbe stata eseguita in tempi troppo stretti e senza le verifiche necessarie sui carichi e sulle armature e sarebbero inoltre mancate le verifiche necessarie sulla conformità delle travi e sulla documentazione tecnica. I reati contestati sono crollo doloso, omicidio colposo plurimo, lesioni personali gravi nei confronti di altri tre operai e violazioni delle norme sulla sicurezza. L’udienza preliminare davanti al gip è fissata per il 17 dicembre.