La Croce Rossa cerca nuovi volontari: come iscriversi ai corsi di formazione

Genova. La Croce Rossa di Genova cerca nuovi volontari per andare a rafforzare le squadre attive sul territorio.

La settimana dal 19 al 25 ottobre sarà dedicata agli incontri con i professionisti, per far conoscere il lavoro dei volontari e mostrare manovre salvavita, cosa fare in caso di emergenza e come aiutare concretamente chi ha bisogno.

Per iscriversi è necessario registrarsi come aspirante volontario sul sito gaia.cri.it e cercare il corso di Genova, oppure inviare una mail a genova@cri.it per chiedere maggiori informazioni.

Gli incontri formativi si terranno in corso Gastaldi, sede del comitato di Genova della Croce Rossa.