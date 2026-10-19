Crisi Sampdoria, è ultima: Corradi peggio di Donati, paga anche il mercato effetto “scatola di biscotti danesi”

Una bella scatola di latta blu, con decorazioni in bassorilievo. L’idea di profumati biscotti danesi al burro. Poi, una volta aperta, l’amara delusione: filo e tanti, tantissimi, aghi. Con questa immagine si può descrivere l’avvicinamento di Massimo Donati e Bernardo Corradi alla Sampdoria. La proposta di Fredberg, l’occasione a cui è impossibile dire di no vista la poca esperienza, il sogno di rilanciare i blucerchiati, e infine la puntura dolorosa causata, anche ma non solo, da acquisti sbagliati. Il silenzio stampa di ieri è l’ennesima brutta figura della dirigenza assente per eccellenza (di Tey nessuno ha mai sentito la voce ufficialmente) e sembra anche essere il preludio all‘esonero dopo la sconfitta 2-1 di ieri contro l’Arezzo.

Dopo sette partite Donati aveva cinque punti. Corradi ne ha quattro, la maggior parte conquistati con la vittoria – rocambolesca – contro il Catanzaro che, con la Sampdoria, condivide l’ultimo posto. L’allenatore ha parecchie colpe, ma in primo piano ci sono i disastri del mercato esterofilo. Vindahl secondo i dati dell’app FotMob è ultimo per parate effettuate. Ma non servono tabelle per capirne l’inadeguatezza. In sei partite, due papere clamorose che altri estremi difensori compiono forse in una carriera (Juve Stabia e ieri contro l’Arezzo). Insomma, dopo Coucke un altro flop tra i pali. Errori che si inseriscono in prestazioni con qualche guizzo ma con tante incertezze tra i pali e nelle uscite. Gartenmann, dopo qualche prova imprecisa ma gagliarda, ha compiuto l’impresa al contrario di entrare in tutti e quattro i goal dell’Avellino. Verschaeren aveva illuso qualcuno con qualche dribbling lontano dall’area contro il Palermo. Nelle ultime due partite, seppur fuori ruolo, si è fatto vedere solo nell’occasione del goal mangiato nel finale ieri. Per non parlare di Lauritsen, arrivato con un discreto curriculum ma fantasma nelle ultime due partite. In confronto il mestierante Cerri dell’Arezzo è sembrato di un’altra categoria.

Infortuni e una rosa inadeguata, ma lo stesso Corradi ha dimostrato poco e niente a livello di campo e di personalità. La Sampdoria non ha mostrato un gioco offensivo. Impietoso il confronto con l’organizzazione sugli esterni di Avellino e Arezzo, che con semplici sovrapposizioni sulle corsie hanno messo alle corde i blucerchiati. La Sampdoria non ha saputo nemmeno difendere. Insieme al Vicenza è la retroguardia più battuta con 15 goal al passivo. La Sampdoria non sfrutta i calci piazzati: zero goal da palla da fermo. Infine, la Sampdoria non ha carattere: dopo tre settimane di allenamento l’approccio alla partita di Avellino è stato imbarazzante, con i campani che hanno vinto in mezzora. Bernardo Corradi non ha avuto coraggio: arrivato per l’esperienza nelle giovanili dell’Italia, non è riuscito a farsi prendere nemmeno un giovane italiano di prospettiva. E ha tenuto in panchina il giovane portiere Krastev quando ormai da settimane erano evidenti i limiti di Vindahl. Peggio non poteva fare.

In questo quadro desolante, risulta quasi lugubre la parata delle vecchie glorie per celebrare gli 80 anni del club prima delle gare casalinghe. Il contrasto tra quello che è stato e quello che questa Sampdoria sta facendo sembra quasi uno di quei film in cui il protagonista vede scorrere davanti agli occhi le scene della sua vita per poi esalare l’ultimo respiro. Che, sportivamente parlando, significa retrocedere in terza serie. E qui si apre l’altro grande tema. Chi è Tey? Cosa vuol fare? Davvero credeva in quello che scriveva quando diceva “Serie A entro il 2028”? Molti gli farebbero notare che il proposito risulterebbe irrealizzabile in caso di Serie C nel 2027.