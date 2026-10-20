Crisi Amt, salvataggio al fotofinish: misure protettive in scadenza e intanto spunta il “caso Fsu”

Genova. Giornate delicatissime per il futuro di Amt. Domani, mercoledì 21 ottobre, scadranno le misure protettive legate alla composizione negoziata della crisi e l’azienda non ha ancora presentato al Tribunale la richiesta di omologa del piano di ristrutturazione del debito, passaggio che dovrebbe avvenire comunque entro la settimana. Nel frattempo il salvataggio dell’azienda di trasporto pubblico si intreccia con le vicende di un’altra partecipata del Comune di Genova, la finanziaria Fsu, che potrebbe assumere un ruolo decisivo nella partita del risanamento.

La notizia delle scorse ore è che Maurizio Viganò si è dimesso dall’incarico di amministratore unico di Fsu. Ufficialmente la decisione è maturata per motivi di salute, ma voci piuttosto insistenti mettono la mossa in relazione con l’impegno che la finanziaria dovrebbe sobbarcarsi nei confronti di Amt.

Il piano, infatti, prevedeva che l’azienda di trasporto pubblico dovesse ottenere 35 milioni di finanziamento dalle banche iscrivendo un’ipoteca sul deposito della metropolitana di via Buozzi, immobile che la società acquisirà dal Comune avvalendosi del contributo regionale da 40 milioni, soldi che a loro volta passeranno da Palazzo Tursi. Ma la situazione attuale di Amt non consente l’accesso al credito: gli istituti finanziari vorrebbero garanzie che però non possono arrivare prima dell’omologa del Tribunale. E al tempo stesso, senza quei 35 milioni necessari per coprire gli investimenti Pnrr, il risanamento dell’azienda non starebbe in piedi.

Così si è fatta strada l’ipotesi di usare la finanziaria del Comune come garante nei confronti delle banche oppure – strada che al momento sembra preferibile – come erogatrice del finanziamento al posto delle banche stesse. E questa manovra, che esporrebbe Fsu in modo significativo, secondo alcuni sarebbe il reale motivo alla base delle dimissioni di Viganò.

Oggi è prevista un’assemblea di Fsu in cui dovrebbe essere nominato come nuovo amministratore il commercialista Marzio Gaio. “Non è detto che si decida subito sull’eventualità di prestare direttamente questi soldi – spiega il vicesindaco Alessandro Terrile – ma l’assemblea discuterà il sostegno ad Amt perché emerge la necessità di un intervento pubblico. Abbiamo già fatto passaggi con l’Unione europea rispetto alla normativa sugli aiuti di stato. Il finanziamento non dovrebbe essere erogato subito, ma bisogna che Fsu dia disponibilità”.

Proprio il 21 ottobre è attesa al fotofinish la delibera di Banca Intesa sui crediti vantati nei confronti di Amt. “Per quanto riguarda gli altri creditori siamo pronti – garantisce Terrile -. Giovedì o venerdì Amt presenterà l’istanza di omologa, quindi ci sarà uno scarto temporale limitato rispetto alla scadenza delle misure protettive. Entro 30 giorni, quindi intorno al 22-23 novembre, il Tribunale si esprimerà nel merito. A valle dell’omologa porteremo in Consiglio comunale le delibere legate all’attuazione del piano di risanamento, tra cui la vendita del deposito della metropolitana e l’erogazione dei denari per la ricapitalizzazione”.