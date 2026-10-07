Effetto “shrinkflation” sulla slerfa di focaccia? I panificatori: “Aumenti irrisori, il peggio deve ancora arrivare”

Genova. Il vero genovese non chiede un pezzo di focaccia. Chiede “un euro di focaccia”. Un’abitudine tramandata nel tempo, quando per una “slerfa” bastavano 1000 o persino 500 lire e che dà il senso di come, a Genova, la focaccia sia equiparabile alla benzina per veicolo. D’altronde, dal benzinaio, non facciamo “15 litri” ma 30 euro. Al di là delle metafore, alcuni lettori ci hanno segnalato, in questo autunno 2026, di aver notato un aumento dei prezzi dell’”oro di Genova” paragonando la slerfa acquistata prima dell’estate, euro alla mano, e quella ottenibile oggi con la stessa moneta. La shrinkflation applicata alla focaccia, insomma.

Per shrinkflation, sgrammatura in italiano, si intende la pratica commerciale in cui i produttori riducono la quantità, il peso o il volume di un prodotto mantenendo lo stesso prezzo di vendita. Lo si è visto in maniera evidente, in questi anni, con prodotti alimentari industriali come le merendine, i gelati confezionati, i surgelati. Ma anche lo studente che acquista un pezzo di focaccia per mangiarla a merenda, l’impiegato per cui quel rettangolo di lievitato spesso costituisce un vero e proprio pasto, il professionista che la accompagna a un caffè per colazione, tutti costoro hanno la percezione con quell’euro non li sfami più come fino a qualche mese fa.

“Parliamo di rincari del 20% o del 30% – ci scrive, ad esempio, un lettore di Sestri Ponente – nel nostro quartiere siamo passati da 10 a 12 o 13 euro al chilo”.

Focaccia genovese, costo in aumento?

Associazione panificatori: “Rincari della focaccia? Possibili ma non ancora massicci”

D’altronde il caro vita investe tutti gli ambiti, consumatori e produttori. Ed è noto come il costo dell’energia e delle materie prime abbia un impatto inevitabile su un settore come quello della panificazione. Eppure, a domandare alle associazioni di categoria, l’aumento non c’è stato. Ancora.

“C’è chi parla di rincari ma sono più attesi che effettivi, purtroppo il peggio deve ancora arrivare“, afferma Gino Petrucco, presidente dell’Associazione panificatori genovesi. L’associazione, recentemente, è stata tra i soggetti promotori del Focaccia Festival – evento che ha fatto segnare 10mila presenze – e lo stesso Petrucco, titolare di un panificio in via Jori, a Certosa, è tra coloro che hanno depositato il marchio di qualità “focaccia genovese”.

Petrucco, che ha il polso della situazione grazie al contatto costante con gli associati, spiega: “Se ci sono stati aumenti in questo 2026 sono stati nell’ordine dei centesimi al chilo, nonostante soprattutto il prezzo dell’energia sia esploso. Le mie ultime bollette sono passate da 4000 a 6000 euro e so che anche altri hanno avuto lo stesso problema”.

“Il demone è l’energia, aumenti fino al 30%”

Durante l’estate l’aumento dei costi energetici ha provocato rincari fino al 30% sulle bollette dei panifici artigianali. Macchinari energivori come forni (elettrici e a gas), celle di lievitazione, impastatrici, abbattitori incidono fortemente sul bilancio aziendale. In dieci mesi il prezzo all’ingrosso a Megawatt-ora è quasi raddoppiato, passando dai 118 euro circa di dicembre scorso ai quasi 210 di settembre. E non va meglio per il gas, quasi triplicato da 33 centesimi al metro cubo a quasi 90.

“Il demone è l’energia – conferma Alessandro Cavo, vicepresidente della Camera di Commercio di Genova – anche perché negli ultimi trent’anni c’è stata una spinta forte verso la conversione delle strumentazioni all’elettrico. Un tema che riguarda i panifici, ma anche i bar e i ristoranti e tutto il comparto della ristorazione. Quasi nessuno lo ricorda ma un tempo i laboratori a Genova utilizzavano gasolio per navi per le loro macchine, un carburante che costava sicuramente molto meno”.

“In parte stiamo controbilanciando con il costo delle materie prime – continua Petrucco – l’olio è tornato su valori accettabili rispetto a un paio di anni fa. Sulla farina ci dobbiamo aspettare invece dei rincari ma per ora i prezzi tengono”.

All’orizzonte aumenti anche per le materie prime (ma l’olio è in calo)

In effetti il prezzo dell’olio d’oliva italiano si è quasi dimezzato rispetto a un anno fa. Secondo i dati presentati al recente Salone del Gusto (Slow Food) la produzione nazionale ha registrato un incremento di volumi del 31% rispetto all’annata precedente. Nel corso del 2026, il prezzo medio dell’extravergine italiano all’origine si è attestato intorno ai 4,82 euro al kg, registrando un calo pari a circa il 49% rispetto allo stesso periodo del 2025, quando la media nazionale aveva toccato i 9,47 euro al kg. La diminuzione è meno netta per le regioni del nord Italia e per l’extravergine, che mantiene un valore di mercato più alto, arrivando a costare al consumatore finale tra i 9,90 euro e i 15 euro al kg.

All’orizzonte, però, ci si attende un aumento di farina e altri alimentari primari: l’indice della Fao, che misura l’andamento mensile dei prezzi internazionali di un paniere di commodities alimentari, in agosto ha raggiunto 133,3 punti, con un aumento dell’1,9% rispetto a luglio e del 2,5% rispetto a un anno prima. È il livello più alto dal novembre 2022, pur restando ancora del 16,8% sotto il picco raggiunto nel marzo 2022.

Quindi, da un lato la percezione dei consumatori – secondo i quali la focaccia costa sempre di più – dall’altra la posizione degli artigiani, per cui a fronte di un calo dei consumi è importante tentare di calmierare i prezzi ma che non escludono potrà esserci un ritocco verso l’alto in un immediato futuro. Di fronte a questa discrepanza può essere utile, per il cliente medio, compilare un proprio personale borsino tenendo nota di quanto costa oggi e quanto costerà prossimamente un chilo di focaccia.

Ma quanto costa, oggi, la focaccia a Genova?



Praticamente impossibile dare una risposta univoca alla domanda “quanto costa la focaccia a Genova?”. Per la tipologia normale, senza farciture o particolari tipi di impasto, si va dai 10 euro al chilo – nelle zone periferiche o semi-periferiche – ai 15 euro al chilo nelle vie e piazze maggiormente turistiche.

Specialmente in centro città possono esistere focaccerie che presentano prezzi anche più alti, magari indicandoli “a fetta” e non al chilo ma si tratta per lo più di esercizi che hanno target turistici.

In un recente passato – nel 2023 – l’associazione a tutela dei consumatori Assoutenti aveva promesso un ricorso all’Antitrust di fronte al paventato aumento fino ai 17 euro al chilo della focaccia. Erano la stagione dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, con i prezzi del gas alle stelle. Quella cifra – almeno in media – non è mai stata raggiunta ma, se la prospettiva è quella di un continuo aumento dei prezzi dell’energia, un domani potrebbe non essere un tabù.