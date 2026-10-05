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Mosse

Costa Edutainment rafforza la squadra di vertice con tre nuovi ingressi per il piano di sviluppo

Dopo l'ingresso del fondo Nextalia e la nomina dell'AD Cristian Biasoni, il gruppo rafforza la prima linea con figure chiave nel Marketing, Commerciale & Partnerships, People per accelerare lo sviluppo strategico

Generico ottobre 2026

Genova. Prosegue il percorso di crescita di Costa Edutainment, leader in Italia nella gestione di grandi strutture dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e scientifiche. A seguito del rinnovo della compagine societaria con l’ingresso del fondo Nextalia e la successiva nomina dell’Amministratore Delegato Cristian Biasoni, il Gruppo compie un ulteriore passo fondamentale nel piano di sviluppo rafforzando la squadra di prima linea con l’ingresso di tre nuove risorse.

A guidare le strategie marketing è Silvia Bassignani nel ruolo di Chief Marketing Officer, professionista con ventennale esperienza nel retail e nella GDO, Gabriele Morisi entra in qualità di Chief Commercial Officer e CEO del tour operator di Gruppo C-WAY, con un solido background di business development nel settore dei servizi e della ristorazione e Irene Maccabruni fa il suo ingresso nel ruolo di Chief People Officer, con un’ampia esperienza nella gestione delle risorse umane per grandi realtà multinazionali e retail.

La nuova squadra di prima linea avrà l’obiettivo di accelerare la crescita di Costa Edutainment attraverso l’innovazione dell’offerta, il rafforzamento delle leve commerciali, dei canali distributivi e la centralità delle risorse umane, consolidando la posizione di leadership del Gruppo nel panorama turistico e culturale italiano.

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