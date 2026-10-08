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Incidente

Corso Europa, auto fuori controllo centra gli scooter parcheggiati: illesa la 21enne alla guida

È successo mercoledì sera all'altezza di Quarto, nessun'altra persona coinvolta nell'impatto

Generico ottobre 2026

Genova. Scontro rocambolesco, ma per fortuna senza gravi conseguenze, mercoledì sera in corso Europa all’altezza di Quarto.

Poco prima delle 22, per cause da chiarire, una ragazza di 21 anni alla guida di un’auto ha perso il controllo della vettura ed è finita fuori strada, centrando gli scooter parcheggiati sul margine destro.

Sul posto sono intervenuti la Croce Gialla, l’automedica Golf 1 del 118 e la polizia locale. Per fortuna, però, l’autista è rimasta illesa e nessun’altra persona è stata coinvolta.

Secondo una prima ricostruzione, prima dell’urto l’auto ha fatto un testa-coda. Probabile che abbiano avuto un ruolo l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia e la velocità non adeguata alle condizioni stradali.

 

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