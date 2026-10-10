Avventori pregiudicati, violenza, ubriachezza: la questura chiude (ancora) l’Havana Club di Cornigliano

Genova. La questura di Genova ha stabilito la sospensione per 30 giorni della licenza dell’Havana Club, circolo privato di via San Giovanni d’Acri, nel quartiere di Cornigliano. Il locale già in passato, anche se con diverse gestioni, era stato oggetto di misure simili.

La decisione è maturata al termine di accertamenti della divisione Polizia amministrativa e sociale, che ha tracciato un quadro preoccupante sull’attività del circolo, diventato un punto di ritrovo abituale per soggetti pregiudicati e teatro di continui episodi di violenza, spesso favoriti da un’incontrollata somministrazione di bevande alcoliche da parte della gestione.

Negli ultimi mesi gli interventi delle forze dell’ordine si sono succeduti a ritmo serrato ma tra la metà di settembre e i primi giorni di ottobre si sono verificati tre episodi particolarmente gravi.

Il 13 settembre scorso le volanti sono dovute intervenire di prima mattina per sedare una lite esplosa dentro il circolo dopo il furto con strappo di una collanina ai danni di un avventore. La mattina del 4 ottobre, un altro intervento ha interrotto una violenta rissa che ha visto coinvolti diversi giovani, rimasti feriti al punto che uno di loro è stato arrestato. Infine, all’alba del 9 ottobre, la chiamata di un residente della zona ha fatto scattare l’allarme per un’aggressione con coltello avvenuta proprio davanti all’ingresso.

All’arrivo degli agenti del Commissariato Cornigliano, la vittima presentava vistosamente ferite con sette giorni di prognosi ed era affiancata da un presunto addetto alla sicurezza ingaggiato dal gestore senza alcun titolo abilitativo, mentre l’aggressore, visibilmente ubriaco, è stato denunciato per lesioni personali aggravate e sanzionato.

Non si tratta peraltro di una novità per questo spazio di via San Giovanni d’Acri, che già a maggio e a giugno era stato colpito da provvedimenti analoghi per quindici e centoventi giorni sotto una diversa gestione, a dimostrazione di una criticità strutturale dell’immobile come luogo di aggregazione.