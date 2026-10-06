Coop San Carlo, lavoratori ancora senza stipendio. Uiltucs: “La Prefettura non giochi sulla dignità di nessuno”

Genova. Le lavoratrici e i lavoratori della cooperativa San Carlo, uno dei principali enti gestori nel settore dell’accoglienza nel capoluogo ligure, commissariata da mesi dalla Prefettura di Genova, non hanno ancora ricevuto lo stipendio per il mese di maggio, per metà di giugno e per i ratei della quattordicesima.

La denuncia arriva dalla Uiltucs, che sottolinea inoltre come la cassa integrazione non sia stata ancora attivata, visto l’azienda non ha ancora inviato i documenti idonei.

“È una vicenda terribile, che continua a sorprenderci in negativo – commenta Cristina D’Ambrosio, segretaria regionale Uiltucs Liguria – la Prefettura, nel ruolo di ente di commissariamento, non ha ancora pagato lavoratori che stanno attendendo l’accesso alla cassa integrazione e che dunque già vivono una situazione complessa. Pagare il compenso di mesi fa non è solo un atto dovuto agli operatori, ma un segnale, pur flebile, di speranza per un intero centro per migranti a Camaldoli che continua a vivere nell’incertezza per ospiti e lavoratori”.

La Prefettura aveva ufficialmente disposto il commissariamento della cooperativa sociale San Carlo Onlus, uno dei principali enti gestori nel settore dell’accoglienza nel capoluogo ligure, ad aprile, al culmine di mesi di gravissima insolvenza che ha colpito sia i dipendenti della struttura sia gli ospiti dei centri.