Anche il Comune di Genova avrà una commissione speciale antimafia, il voto all’unanimità

Genova. Il consiglio comunale di Genova ha votato all’unanimità la proposta di deliberazione, presentata dai consiglieri di maggioranza, per l’istituzione di una “commissione speciale antimafia, collaborazione sociale al riutilizzo dei beni confiscati, anticorruzione, trasparenza ed educazione alla legalità”. Nel testo sono stati accolti cinque emendamenti della minoranza (Forza Italia e Lega). La commissione sarà composta dalle consigliere e dai consiglieri individuati in conferenza capigruppo.

La commissione avrà il compito di collaborare con gli organi competenti nell’individuazione di iniziative coerenti con le finalità di prevenzione e contrasto ai fenomeni mafiosi e di corruzione, elaborare indagini conoscitive sui fenomeni mafiosi e di corruzione, anche elettorale, e promuovere la formulazione di indirizzi e buone pratiche finalizzate a impedire lo sviluppo dei fenomeni di tipo mafioso sul territorio della città di Genova, in particolare nel sistema degli appalti e opere pubbliche.

Nel documento votato all’unanimità si parla anche di collaborazioni con l’Osservatorio sulla gestione dei beni confiscati, con la commissione antimafia della Regione Liguria, con la Consulta sul gioco d’azzardo e ludopatia e di svolgere audizioni periodiche di soggetti portatori di interesse specifico: le principali associazioni antimafia come Libera, Wikimafia e le Agende Rosse, i sindacati, le organizzazioni imprenditoriali.

La proposta è stata illustrata in aula dal consigliere Pd Edoardo Marangoni. “A chi dice che quello di oggi è un bel risultato ma con poca sostanza rispondiamo noi, che da sempre siamo sul fronte dell’antimafia, dimostrando la concretezza di questo strumento. La criminalità organizzata e armata è il nostro nemico: se loro sono organizzati, dobbiamo esserlo anche noi. La nostra organizzazione sarà la rete sociale, culturale ed economica che la commissione tesserà e di cui sarà il nodo focale. Le istituzioni devono dire da che parte stanno, e noi oggi lo facciamo”.