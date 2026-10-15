Comune di Genova e Fondazione Gigi Ghirotti insieme accanto alle famiglie in sofferenza

Genova. Il Comune di Genova e la Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS hanno siglato un protocollo d’intesa per promuovere percorsi congiunti di informazione, sensibilizzazione e orientamento rivolti ai cittadini, ai caregiver e alle famiglie che affrontano situazioni di grave malattia, complessa fragilità e fine vita.

“Accompagnare chi affronta momenti di sofferenza e carico assistenziale significa prima di tutto costruire una comunità empatica e consapevole, capace di non lasciare sole le famiglie davanti al dolore e al senso di disorientamento – dichiara l’assessora al Welfare, Cristina Lodi – Questa intesa rafforza il nostro impegno nell’ascolto di prossimità, unendo la storica esperienza della Gigi Ghirotti nell’ambito delle cure palliative e del sollievo con la presenza capillare dei Servizi Sociali e del Centro per le Famiglie”.

“La cura non riguarda soltanto la persona malata, ma anche chi le sta accanto ogni giorno, spesso affrontando solitudine, preoccupazioni e un grande carico emotivo e assistenziale – commenta Franco Henriquet, presidente della Fondazione Gigi Ghirotti Genova ETS – Per questo è fondamentale costruire una rete di prossimità capace di ascoltare, informare e accompagnare le persone e le famiglie nei momenti più difficili. Con questo protocollo vogliamo rafforzare una cultura della cura che metta al centro la dignità della persona, il sollievo dalla sofferenza e il valore della vicinanza, perché nessuno debba sentirsi solo nell’affrontare la malattia e il fine vita”.

Il protocollo prevede la realizzazione di incontri divulgativi nei Municipi, seminari tematici per caregiver, momenti formativi dedicati al diritto alla cura, alla tutela della dignità del paziente e alla corretta gestione delle fragilità socio-sanitarie e laboratori presso il Centro per le Famiglie. Inoltre, l’accordo mette in rete i servizi territoriali comunali con il punto informativo di prossimità che la Fondazione ha aperto nel centro storico, in via Canneto il Lungo 97, all’interno di un immobile confiscato alle mafie, creando un canale di orientamento e supporto sempre accessibile.

Verranno inoltre promosse iniziative culturali, eventi di sensibilizzazione e percorsi socio-educativi sul tema dell’empatia e del valore della cura, rivolti ad operatori, volontari e a tutta la cittadinanza.

“Affrontare i temi del limite, della cura e della perdita richiede una sensibilità diffusa che va coltivata in tutti gli contesti di vita cittadina – conclude l’assessora Lodi –. Vogliamo offrire strumenti di supporto pratico ed emotivo a chi assiste i propri cari, promuovendo al contempo una visione dell’assistenza fondata sul rispetto, sulla vicinanza e sul pieno sollievo dal dolore. Il raccordo costante tra pubblica amministrazione e realtà d’eccellenza del Terzo Settore è la chiave per dare risposte umane e qualificate ai bisogni più delicati della nostra comunità. Sostenere chi cura è un dovere sociale e un investimento prezioso sulla qualità delle relazioni e della vita di tutta Genova”.