“Common Ground”, il Comune di Genova aderisce al progetto europeo per la rigenerazione urbana e la depavimentazione

Genova. Il Comune di Genova punta sulla sostenibilità, l’innovazione urbana e la vivibilità dei quartieri. La Giunta comunale ha approvato l’adesione alla proposta progettuale internazionale “Common Ground Depaving Pathways for a Permeable, Inclusive Genoa”, candidata a rispondere al bando europeo “Co-create NEB 2027”, promosso nell’ambito dell’iniziativa EIT Community New European Bauhaus.

Il provvedimento, che non comporta alcun impegno di spesa per le casse comunali, mira a introdurre pratiche innovative di rigenerazione urbana, puntando in particolare sul cosiddetto “depaving” (la rimozione dell’asfalto superfluo per restituire spazio alla terra e alla permeabilità del suolo) e sul coinvolgimento diretto di cittadini e associazioni nei processi di co-progettazione degli spazi pubblici.

A sottolineare il valore strategico dell’iniziativa sono gli assessori al Turismo Tiziana Beghin e all’Urbanistica Francesca Coppola: “Con questo provvedimento compiamo un passo concreto verso una Genova sempre più vivibile, sostenibile e a misura di persona- dichiarano- L’adesione a “Common Ground” ci permette di intercettare risorse e competenze europee di altissimo livello senza gravare sul bilancio comunale, mettendo al centro la rigenerazione dei nostri spazi urbani attraverso la depavimentazione e il verde diffuso. Crediamo fortemente che la transizione ecologica debba camminare di pari passo con la partecipazione attiva dei cittadini e del tessuto associativo: rigenerare i luoghi significa infatti migliorare la qualità della vita nei quartieri, promuovere la coesione sociale e valorizzare il nostro territorio in chiave moderna e inclusiva”.

La proposta progettuale, coordinata dalla società Ideazione Srl, vede il Comune di Genova in qualità di partner strategico per la sperimentazione di metodologie innovative replicabili, capaci di coniugare le politiche ambientali con lo sviluppo economico sostenibile, l’urbanistica tattica e la cura del verde urbano.