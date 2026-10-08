Columbus Day in anticipo, domenica un “viaggio di scoperta” tra Museo Galata e Lanterna

Genova. Un viaggio alla scoperta di Cristoforo Colombo, tra storia, curiosità e divulgazione nel fine settimana del Columbus Day. In occasione dell’anniversario dell’arrivo di Colombo nelle Americhe e di FaMu – Famiglie al Museo 2026, il Galata Museo del Mare e la Lanterna di Genova propongono una serie di attività pensate per avvicinare il pubblico, e in particolare i più giovani, alla storia della città, dei suoi protagonisti e dei grandi viaggi che hanno contribuito a cambiare il mondo.

Al Galata Museo del Mare, domenica 11 ottobre dalle ore 15 alle 17, i Servizi Educativi del museo propongono “Colombo e l’America: un viaggio alla scoperta dei sapori”, un percorso interattivo rivolto alle famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni. Attraverso giochi, curiosità e momenti di approfondimento, l’attività accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei viaggi di Cristoforo Colombo e di alcuni dei prodotti alimentari provenienti dalle Americhe che, nel corso dei secoli, sono entrati a far parte della quotidianità europea. L’iniziativa è gratuita fino a esaurimento posti; prenotazione obbligatoria su Eventbrite. I partecipanti all’attività potranno usufruire dell’ingresso a tutto il percorso espositivo a prezzo ridotto.

Proprio la figura di Cristoforo Colombo è stata al centro, lo scorso dicembre, di IMPATTO, il nuovo percorso permanente inaugurato dal Galata Museo del Mare per raccontare da una prospettiva diversa la storia del navigatore genovese, i suoi viaggi e le trasformazioni che seguirono l’incontro tra Europa e Americhe. Il percorso contiene documenti, reperti unici e contenuti multimediali, insieme a uno dei ritratti più celebri di Colombo, quello attribuito a Ridolfo del Ghirlandaio, divenuto nel tempo l’immagine più conosciuta del navigatore. Le sale accompagnano il pubblico all’interno di un racconto più ampio, che mette in relazione viaggi, persone, territori, culture e scambi e restituisce il contesto storico nel quale si svolsero le spedizioni e le loro conseguenze.

Sempre domenica 11 ottobre, la Lanterna di Genova partecipa alla Giornata delle Famiglie al Museo con una speciale visita fiabesca, proposta dagli Amici della Lanterna per coinvolgere grandi e piccoli in un racconto dedicato alla storia del faro e al suo rapporto con la città e il porto. Una filastrocca inedita accompagnerà le famiglie lungo la passeggiata verso la Lanterna, tra giochi e curiosità sui monumenti cittadini, sul porto e sul simbolo di Genova. La visita si concluderà con la salita alla prima terrazza panoramica della torre, da cui sarà possibile ammirare una prospettiva particolare sulla città e sul suo porto. Ritrovo alle ore 15.00 presso la biglietteria in passeggiata. Prenotazione obbligatoria scrivendo a laboratori@lanternadigenova.it indicando nome e cognome, numero di adulti e bambini, recapito telefonico. Attività gratuita, inclusa nel biglietto d’ingresso.

Le attività dedicate a Colombo proseguiranno anche nelle giornate successive con alcune attività dedicate a gruppi e studenti. Lunedì 12 ottobre è previsto al Galata Museo del Mare un laboratorio didattico organizzato dai Servizi Educativi, mentre martedì 13 ottobre sarà proposta un’attività rivolta agli studenti dell’Università di Scienze della Formazione. Sempre martedì è inoltre prevista la visita al Museo di una delegazione della Scuola d’Italia di New York, composta dal preside Anthony John Martire, dal docente di Tecnologia Riccardo Catalano e da tre studenti autori del podcast “Columbus: Eroe, Complice o Essere umano?“. La Scuola ha preso recentemente parte al concorso internazionale del Centro Studi Colombiano “Immagini e Immaginario su Cristoforo Colombo“. Un’ulteriore occasione per sottolineare il legame storico e culturale che unisce Genova e gli Stati Uniti, a partire dalla vicenda di Colombo e dal viaggio che nel 1492 mise in relazione l’Europa con il continente americano.