  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
12 ottobre

Columbus day, Bucci striglia Mamdani: “La sua assenza alla parata è un insulto agli italoamericani”

Il presidente della Regione all'attacco del popolare sindaco di New York e della cosiddetta cancel culture: "Deplorevole"

bucci mamdani

Genova. “Ho letto questa notizia che dice che il sindaco Mamdani non parteciperà alla parata del Columbus Day. Mi sembra veramente una cosa al di fuori della normale rappresentatività di un sindaco e soprattutto un grande insulto alla comunità italoamericana che a New York è molto forte, ma in tutti gli Stati Uniti è molto forte”. Così, secondo quanto riportato dall’Ansa, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, ex sindaco di Genova.

Bucci, a margine delle iniziative di questo 12 ottobre 2026, giorno della scoperta dell’America e quindi convenzionalmente dedicato al personaggio del grande navigatore, ha commentato così la decisione del sindaco di New York di non prendere parte alla tradizionale parata del Columbus Day nella “grande mela”.

“Ho fatto parecchie battaglie perché venissero ripristinate le statue di Colombo che erano state messe da parte – ha proseguito Bucci riferendosi agli effetti della cosiddetta cancel culture negli Usa – ho scritto più di 25 lettere ai sindaci degli Stati Uniti proprio perché fossero ripristinati la figura di Colombo e il suo grande contributo alla storia e alla civiltà”.

“Mi sembra veramente incredibile che un sindaco che deve rappresentare tutti i cittadini, quindi anche la comunità italoamericana prenda questa iniziativa. Veramente deplorevole”, conclude.

Più informazioni
leggi anche
Generico ottobre 2026
Storia
12 ottobre, premiate a Genova le scuole vincitrici del concorso internazionale su Colombo
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.