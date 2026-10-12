Columbus day, Bucci striglia Mamdani: “La sua assenza alla parata è un insulto agli italoamericani”

Genova. “Ho letto questa notizia che dice che il sindaco Mamdani non parteciperà alla parata del Columbus Day. Mi sembra veramente una cosa al di fuori della normale rappresentatività di un sindaco e soprattutto un grande insulto alla comunità italoamericana che a New York è molto forte, ma in tutti gli Stati Uniti è molto forte”. Così, secondo quanto riportato dall’Ansa, il presidente della Regione Liguria Marco Bucci, ex sindaco di Genova.

Bucci, a margine delle iniziative di questo 12 ottobre 2026, giorno della scoperta dell’America e quindi convenzionalmente dedicato al personaggio del grande navigatore, ha commentato così la decisione del sindaco di New York di non prendere parte alla tradizionale parata del Columbus Day nella “grande mela”.

“Ho fatto parecchie battaglie perché venissero ripristinate le statue di Colombo che erano state messe da parte – ha proseguito Bucci riferendosi agli effetti della cosiddetta cancel culture negli Usa – ho scritto più di 25 lettere ai sindaci degli Stati Uniti proprio perché fossero ripristinati la figura di Colombo e il suo grande contributo alla storia e alla civiltà”.

“Mi sembra veramente incredibile che un sindaco che deve rappresentare tutti i cittadini, quindi anche la comunità italoamericana prenda questa iniziativa. Veramente deplorevole”, conclude.