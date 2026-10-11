Columbus Day, a New York protagonisti gli studenti del liceo musicale Pertini

Genova. Musica e tradizioni liguri protagoniste a New York in occasione del Columbus Day 2026. Grazie anche al contributo di Regione Liguria, gli studenti del Liceo Pertini Vocal Ensemble di Genova partecipano alle celebrazioni dedicate a Cristoforo Colombo, portando nel cuore di Manhattan un repertorio che attraversa cinque secoli di storia musicale genovese e ligure.

“La grinta e il talento di questi ragazzi sono la migliore risposta alla cancel culture – afferma il presidente Marco Bucci -, che troppo spesso divide anziché unire nel nome della storia e che non ha risparmiato neppure una grande figura come quella di Cristoforo Colombo. La cultura e la musica costruiscono ponti, valorizzando le nostre radici. Complimenti a questi giovani che portano con orgoglio il nome di Genova e della Liguria nel mondo”.

La formazione, composta dagli studenti del liceo musicale Sandro Pertini Viola Federigi, Letizia Martinelli, Tommaso Colletti, Mirco Bisaccia e diretta dal professor Luca Franco Ferrari, ha preso parte oggi, domenica 11 ottobre, alla cerimonia di deposizione della corona presso il monumento a Cristoforo Colombo a Columbus Circle. Ad accompagnarli anche il professore Alberto Macrì, docente di storia della musica. Nel corso delle celebrazioni è stato inoltre consegnato un gagliardetto del liceo al console d’Italia a New York, Giuseppe Pastorelli. Domani, lunedì 12 ottobre, la formazione accompagnerà inoltre alcuni momenti della celebrazione eucaristica nella Cattedrale di St. Patrick.

“Portare gli studenti del nostro lice musicale a New York, in occasione del Columbus Day, rappresenta un traguardo di straordinario valore educativo, culturale e simbolico – dichiara Alessandro Cavanna, dirigente del liceo statale Sandro Pertini di Genova –. Non si tratta soltanto di partecipare a eventi di prestigio internazionale, ma di offrire agli studenti un’esperienza formativa che va ben oltre le aule scolastiche. Attraverso la musica, gli studenti diventano protagonisti di un dialogo tra culture, riscoprono il valore delle proprie radici e comprendono come il patrimonio artistico possa essere uno straordinario strumento di incontro. Essere presenti a New York, in una ricorrenza così profondamente legata alla storia di Genova, assume per noi un significato ancora più importante”.

L’iniziativa è sostenuta, oltre che da Regione, dalla Città Metropolitana di Genova, con il coinvolgimento di Agenzia in Liguria e in collaborazione con la Columbus Citizens Foundation.

Il Liceo Pertini Vocal Ensemble, già protagonista di concerti in Europa, Stati Uniti, Sud America, Sud Africa e Medio Oriente, prosegue così il proprio percorso internazionale, coniugando formazione musicale e valorizzazione del patrimonio culturale ligure.