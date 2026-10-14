Le biblioteche genovesi celebrano i 200 anni di Carlo Collodi: gli eventi

Genova. La biblioteca De Amicis celebra i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, indagandone e riscoprendone la modernità e la capacità di parlare al presente.

Giovedì 15 ottobre alle 17 nella sala Luzzati della biblioteca, è previsto un incontro di approfondimento sulla figura dello scrittore, insieme a studiosi e protagonisti della cultura e dell’illustrazione.

Ad aprire i lavori sarà Alessandro Clavarino, direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che introdurrà la riflessione Pinocchio al tempo dell’IA affrontando il tema della straordinaria attualità del personaggio. A seguire, il critico letterario Francesco De Nicola illustrerà la figura di un Collodi già giornalista attento alle dinamiche sociali e politiche della sua epoca, rintracciando nel testo elementi ancora vicini alla nostra realtà.

L’analisi proseguirà con gli interventi di due tra i maggiori studiosi italiani di letteratura ed editoria per ragazzi: Pino Boero, già docente all’Università di Genova, relazionerà sul tema Ora e sempre Pinocchio, mentre Carla Ida Salviati ripercorrerà la fortuna del capolavoro con l’intervento Dopo Pinocchio: fortuna e sfortuna editoriale di un capolavoro.

A chiudere il convegno sarà l’artista Beppe Mecconi, autore delle illustrazioni della recente edizione pubblicata da Topfer, che condividerà la propria esperienza creativa nell’intervento Disegnare Pinocchio.

Spazio anche ai più piccoli con l’appuntamento di sabato 17 ottobre alle 16.30: nel laboratorio Disegnando Pinocchio, sarà lo stesso Beppe Mecconi a guidare bambine e bambini dai 6 anni in un viaggio pratico e narrativo tra illustrazioni e colori, che unisce la storia nata 144 anni fa con la fantasia dei lettori di oggi.

La partecipazione a entrambe le attività è libera e gratuita, con iscrizione obbligatoria su: https://www.bibliotechedigenova.it/evento/27564

Il percorso celebrativo proseguirà poi alla biblioteca Berio, dove dal 10 al 21 novembre verrà allestita una mostra bibliografica che esporrà una selezione di titoli legati all’universo collodiano e una ricca raccolta di edizioni di Le avventure di Pinocchio conservate nel sistema bibliotecario genovese, offrendo la possibilità di ripercorrere da vicino la straordinaria fortuna dell’opera.