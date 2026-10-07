Porto di Pra’, 128 chili di cocaina nascosti in un container di limoni: quattro arresti

Genova. Centoventotto chili di cocaina nascosti nella paratia verticale di un container che trasportava un carico di limoni e quattro persone arrestate. È il bilancio del blitz della guardia di finanza di Genova avvenuto ieri sera in uno dei piazzali antistanti il porto di Pra’.

I finanzieri, impegnati in un servizio di controllo nei pressi degli spazi doganali, hanno notato alcuni movimenti sospetti attorno a un autoarticolato parcheggiato. Alcune persone erano entrate all’interno del container caricato sul semirimorchio, mentre in zona erano state notate anche alcune manovre anomale da parte di diverse autovetture.

Gli accertamenti hanno portato all’individuazione di quattro persone, tre italiani e un uruguaiano che, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, stavano partecipando alle operazioni per recuperare la droga. All’interno del container, risultato vuoto al momento del controllo, erano stati occultati 119 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 128 chili. Il container arrivava dal Cile. I tre sono stati arrestati in flagranza di reato su disposizione della pm Valentina Terrile

La cocaina, se immessa sul mercato, avrebbe potuto fruttare alle organizzazioni criminali circa 70 milioni di euro. Nei prossimi giorni sarà fissata la convalida dell’arresto.