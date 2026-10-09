Cocaina in porto a Genova, uno degli arrestati confessa: “Mi hanno mandato in Italia per controllare il carico”

Genova. “Dovevo solo controllare che gli altri prendessero la droga dal container e basta. Non era mia. Mi avevano dato un telefono e mandato in Italia”. Eros Airaldo Castellan, 32enne uruguaiano, uno dei quattro uomini arrestati dalla guardia di finanza nel porto di Pra’ mentre tiravano fuori da un container 128 chili di cocaina, ha ammesso le proprie responsabilità davanti alla gip Angela Maria Nutini. Assistito dagli avvocati Samuele Zucchini ed Emanuele Tambuscio, ha deciso di non perder tempo a negare il proprio coinvolgimento nel traffico internazionale di droga dal Sud America su cui indaga la pm Valentina Terrile dopo gli arresti in flagranza.

Ha detto che il telefono glielo aveva dato un argentino, che aveva conosciuto in carcere e che sarebbe stato ucciso alcuni giorni fa. Il suo compenso? “Diecimila dollari” ha spiegato aggiungendo che tuttavia non è stato pagato. Ha detto che non conosceva nessuno degli altri arrestati.

Anche Domenico Gurrieri, 54 anni, proprietario del camion (assistito dall’avvocato Giuseppe Gallo) ha rilasciato dichiarazioni spontanee dicendo che lui non c’entrava nulla. Era andato lì per un guasto ai freni del mezzo. Poi il suo dipendente, ha raccontato l’imprenditore alla gip gli ha detto che doveva fare una cosa sul container. “Vatti a fare un giro” gli avrebbe detto. Ha raccontato di essere salito in auto con Vincenzo Maccarone, che conosceva perché era amico di Crigna, che gli ha detto di star tranquillo che non avrebbe corso alcun rischio. Lui che aveva aperto le porte del container ai complici, continua a dichiararsi innocente. “Non c’entro niente con questa storia” ha detto più volte. Ma la gip non gli ha creduto.

Per tutti la giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere. Crigna e Maccarone, difesi dall’avvocato Francesco Schimio del foro di Palmi, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.

Per la giudice sarebbe proprio Maccarone il capo della banda. A casa sua infatti sono stati trovati numerosi bonifici verso il Sudamerica di una ditta formalmente destinataria del carico di limoni. E anche martedì sera, Maccarone, era quello secondo la giudice che sembrava sovrintendere alle operazioni di scarico della droga e avrebbe coinvolto Gurrieri e Crigna che conosceva.

L’uruguaiano invece, come lui stesso ha ammesso era il fiduciario dei trafficanti sudamericani, inviato in Italia per verificare il buon esito dell’importazione illegale.