Christina Aguilera innamorata a Camogli: dopo Nicole Kidman e Dua Lipa in Riviera arriva anche lei

Camogli. Anche Christina Aguilera cede al fascino della Riviera ligure. La popstar è stata avvistata a spasso tra Camogli e Portofino con il compagno e promesso sposo, Matthew Rutler, tra passeggiate, giri in barca e shopping.

Aguilera e Butler sono arrivati in Liguria in yacht da Monaco, dopo la partecipazione a un gala della fondazione del principe Alberto. La prima tappa è stata, senza molte sorprese, Portofino, ma il giro si è allargato.

La cantante di “Genie in a bottle” ha condiviso una serie di scatti che la ritraggono sui muretti di Camogli, davanti al ribattezzato “muro degli innamorati” e seduta a un bar mentre sorseggia un drink.

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Aguilera non è stata l’unica a scegliere la Riviera di Levante per qualche giorno di relax in questa estate caldissima. Prima di lei sono state avvistate a Portofino Dua Lipa e Nicole Kidman. Dua è arrivata con le amiche per un addio al nubilato, Kidman con la sorella per godersi cibo e panorama.