Chiavari, inaugurato il nuovo centro civico di Ri Basso con nuovi spazi per la comunità

Chiavari. Due sale, servizi igienici, un’area ristoro con bar e una veranda esterna: sono gli spazi del nuovo centro civico di piazza Del Buono, inaugurato oggi a Ri Basso. Il quartiere ha ora a disposizione una struttura dove organizzare attività, promuovere iniziative e ritrovarsi durante tutto l’anno.

Il centro amplia le possibilità di utilizzo della piazza, affiancando agli spazi all’aperto ambienti dedicati alla vita della comunità. Una delle sale è stata concessa dal Comune, in uso gratuito e non esclusivo, alla parrocchia di San Giuseppe dei Piani di Ri per attività sociali, culturali, formative e ricreative rivolte alle famiglie e al quartiere.

La gestione dell’area ristoro è affidata al panificio Lavagnese, che garantirà una presenza quotidiana nella struttura. Le prenotazioni della sala pubblica comunale dovranno essere effettuate presso il bar del centro civico, senza alcun obbligo di consumazione. Le attività saranno organizzate autonomamente da chi prenota la sala.

“Abbiamo voluto offrire a Ri Basso uno spazio accogliente, che possa diventare parte della quotidianità del quartiere. Dopo gli interventi sulla piazza avviati durante lo scorso mandato, oggi aggiungiamo un luogo dove incontrarsi anche nei mesi invernali e dare continuità alle iniziative rivolte a tutte le generazioni. Investire nei quartieri significa anche creare le condizioni perché la comunità possa crescere e partecipare”, dichiara il sindaco Federico Messuti.

Per la realizzazione del centro sono stati investiti oltre 624mila euro, cui si aggiungono 19mila euro per le sistemazioni esterne. La struttura completa l’offerta di una piazza già dotata di parco giochi, area cani, campetto polisportivo, campo da bocce e oltre sessanta nuove alberature: servizi e spazi diversi, riuniti in un unico punto di riferimento per Ri Basso.