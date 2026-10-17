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Acquisto

Sicurezza in centro storico, due nuovi maxi scooter per la polizia locale

Altri sei mezzi sono stati assegnati ai distretti periferici della città per potenziare i controlli

polizia locale

Genova. Due nuovi maxi scooter crossover entrano nel parco mezzi della polizia locale di Genova.

L’acquisto è stato disposto per potenziare le attività di controllo e la vivibilità nel centro storico e affiancare i consueti pattugliamenti a piedi, consentendo agli agenti di muoversi con maggiore rapidità ed efficacia tra le diverse aree del centro.

Altri sei scooter sono stati assegnati ai distretti periferici della città con lo stesso obiettivo.

Il nuovo piano per la sicurezza in centro storico, concordato tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il capo della polizia Vittorio Pisani e la sindaca Silvia Salis, prevede un presidio fisso di polizia in via Prè, alloggi per i poliziotti nelle zone più critiche della “città vecchia”, un potenziamento della squadra mobile e l’impiego dei “Falchi” nelle situazioni di maggiore complessità e 1 milione e 160 mila euro per assunzioni e straordinari nel corpo dei vigili urbani.

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