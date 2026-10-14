Centro storico, il nuovo piano sicurezza e i timori della Maddalena: «Manca una visione organica»

Genova. All’indomani dall’annuncio del nuovo piano sicurezza per il centro storico concordato dal ministro Matteo Piantedosi, dal capo della polizia Vittorio Pisani e dalla sindaca Silvia Salis iniziano ad arrivare le reazioni di chi la città vecchia la vive ogni giorno. È il caso dell’associazione Ama, da anni attiva nel territorio della Maddalena, che chiede una visione più organica per il rilancio del centro storico.

“È certamente positivo che la sindaca dialoghi con il Governo per affrontare una situazione che da anni pesa sulla vita quotidiana di chi abita e lavora nel quartiere. Ma siamo preoccupati – sottolineano dall’associazione – continuiamo a non vedere una visione organica, capace di tenere insieme sicurezza, politiche sociali, contrasto alla criminalità e ricostruzione del tessuto di comunità”.

Il piano concordato con Piantedosi prevede, in estrema sintesi, un presidio fisso di polizia a Prè, l’arrivo dei “falchi” per supportare l’azione della squadra mobile nei vicoli e la creazione di alloggi per poliziotti nel centro storico, con oltre 1,1 milioni di euro del Fondo per la sicurezza urbana destinati al Comune.

Misure incentrate su controlli e repressione, che per Ama non sono sufficienti da sole a riqualificare e rilanciare i vicoli: “Il fenomeno delle dipendenze richiede un approccio che affianchi alle attività investigative e di contrasto strumenti di prevenzione, assistenza e riduzione del danno”, chiarisce l’associazione, che sul consumo d droga avanza nuovamente la proposta di affrontare il tema delle stanze del consumo assistito, presidiate da personale qualificato.

Il commercio è un altro punto che, secondo Ama, non viene considerato nonostante la sua importanza: “La perdita di attività commerciali si accompagna a quella di abitanti, relazioni e presenze quotidiane, con conseguenze sulla vivibilità e sulla capacità del quartiere di prendersi cura dei propri spazi. Non abbiamo perso soltanto negozi: abbiamo perso pezzi di comunità. Per invertire questa tendenza servono politiche territoriali fondate sui dati e un progetto di insediamento durevole per famiglie, commercianti e realtà associative. La sicurezza passa anche dalla presenza quotidiana delle persone, dalle relazioni e dalla cura condivisa degli spazi”:

Gli altri due punti toccati dall’associazione sono lo sfruttamento e la tratta, soprattutto per le situazioni di vulnerabilità legate alle dipendenze: “Il centro storico non può essere considerato un luogo in cui situazioni di degrado e sfruttamento diventano inevitabili o tollerabili. Chi vive e lavora nel quartiere ha diritto a spazi pubblici vivibili e sicuri, mentre le persone più fragili devono poter accedere a percorsi di tutela e assistenza”.

L’associazione richiama infine anche la necessità di migliorare la tempestività degli interventi delle forze dell’ordine e la semplicità delle procedure per presentare denunce e segnalazioni: “Chi chiama il 112 durante una rissa o un’aggressione ha bisogno di una risposta tempestiva e di procedure accessibili, non di ulteriori ostacoli proprio nel momento in cui chiede aiuto. Telecamere e strumenti tecnologici possono essere utili per documentare i reati e supportare le indagini, ma non sostituiscono la presenza sul territorio, il pronto intervento e l’applicazione continuativa delle norme esistenti”.

“Ama Abitanti della Maddalena chiede che il confronto istituzionale si traduca in un piano d’azione concreto per il centro storico, con responsabilità definite, interventi coordinati e continuità nel tempo – concludono dall’associazione -La sicurezza significa poter abitare, lavorare e attraversare le strade senza paura. Significa tutelare le persone in difficoltà senza abbandonare chi vive e lavora nel quartiere. Significa contrastare la criminalità e lo sfruttamento, ma anche ricostruire le condizioni che permettono a una comunità di esistere e di prendersi cura di sé”.