Genova. Un quartiere le cui origini risalgono all’inizio del secondo millennio d.C., ma sviluppatosi solo dalla seconda metà del ‘700 grazie alla realizzazione della strada di fondovalle da Sampierdarena, con un nucleo storico situato in corrispondenza di via Celesia presto fagocitato da una rapida espansione edilizia e da un impetuoso sviluppo industriale resi possibili dalla costruzione, a metà ‘800, dell’argine del torrente Polcevera.

È in estrema sintesi la storia del quartiere di Rivarolo, protagonista questo pomeriggio dell’ottava passeggiata urbanistica, l’iniziativa promossa dal Comune di Genova e in particolare dall’assessorato all’Urbanistica con l’obiettivo di realizzare, nel nuovo Piano Urbanistico Comunale (PUC), la “Città dei 15 minuti”.

Un obiettivo ambizioso da raggiungere con la definizione dei perimetri dei centri storici dei 19 ex Comuni autonomi che nel 1926 furono inglobati nella “Grande Genova”, attraverso un percorso condiviso con cittadini e associazioni delle comunità territoriali interessate: percorso che, nelle ultime settimane, ha già coinvolto diversi borghi cittadini.

La passeggiata di oggi a Rivarolo è stata preceduta dalla consegna all’assessora Francesca Coppola, da parte dell’IC Rivarolo, di due lettere con le quali le scuole dell’Istituto, tra infanzia, primaria e secondarie, attraverso il progetto “Il quartiere che vorremmo” e il lavoro del “Parlamento delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi”, prendendo spunto proprio dalle finalità delle passeggiate urbanistiche, hanno chiesto di implementare, nel quartiere, aree e verde e spazi per la socialità, al fine di renderli più belli, accessibili e funzionali alle esigenze quotidiane di bambini e famiglie.

Dopo l’incontro con il dirigente scolastico dell’IC Rivarolo, Domenico Resico, e una delegazione del corpo docente, l’assessora Coppola e gli uffici tecnici del Comune hanno percorso il nucleo storico della delegazione, scambiando con i residenti spunti e osservazioni sull’evoluzione urbanistica del quartiere. Un processo di arricchimento reciproco funzionale a promuovere, anche a Rivarolo, la “Città dei 15 Minuti”, il modello di pianificazione urbana che punta a riprogettare i servizi pubblici essenziali secondo una logica insieme di prossimità, inclusione, partecipazione, policentrismo e sostenibilità.

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A Rivarolo l’ottava passeggiata urbanistica

Oltre all’assessora Coppola, alla passeggiata hanno partecipato anche alcuni consiglieri del Municipio V Val Polcevera. Presenti rappresentanti di comitati e associazioni locali quali APS Amici di Villa Durazzo Pallavicini, Comitato Liberi Cittadini di Certosa, Comitato Rivarolo, Casa di Quartiere 13D Certosa e Comitato via delle Tofane.

“Le lettere delle bambine e dei bambini di Rivarolo ci restituiscono una lettura molto concreta del quartiere: ci parlano di verde, di luoghi dove giocare, incontrarsi, stare insieme – ha detto l’assessora Coppola – Ci chiedono, in fondo, una città che tenga conto di chi la vive ogni giorno. Le passeggiate urbanistiche partono dalla storia e dall’identità dei luoghi per capire come vogliamo trasformarli. Con l’assessora Bruzzone stiamo lavorando perché le scuole abbiano un ruolo sempre più attivo in questo percorso. Coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione del nuovo PUC significa riconoscere che la città non è soltanto quella che abbiamo ereditato, ma anche quella che dobbiamo rendere possibile per chi crescerà qui”.

“Ringrazio l’Amministrazione comunale per avere portato anche a Rivarolo, dopo Pontedecimo, San Quirico e Bolzaneto, questo progetto che ha aiutato ad accendere i riflettori sul ricco patrimonio storico, architettonico, religioso e culturale dei centri storici dei quartieri della Val Polcevera e, in particolare, di quei territori che, a 100 anni dall’aggregazione alla “Grande Genova”, conservano ancora tracce molto evidenti di un passato che è nostro dovere tutelare e tramandare alle nuove generazioni – spiega il presidente del Municipio V Val Polcevera, Michele Versace – Ricordo ai nostri concittadini che le passeggiate urbanistiche, oltre a un aspetto strettamente tecnico legato al nuovo PUC, hanno un fine molto pratico: capire, individuare e valorizzare, grazie al fondamentale contributo di residenti e associazioni, le potenzialità del nostro territorio per migliorare i servizi pubblici alle persone e rendere più vivi, sicuri e accoglienti i nostri quartieri”.

Soddisfazione anche dal dirigente scolastico dell’IC Rivarolo, Domenico Resico: “Ringrazio l’assessora Coppola e il Comune di Genova per avere raccolto la voce delle bambine e dei bambini della nostra scuola che chiedono, ad esempio, più aree verdi, spazi pubblici dove giocare, panchine per persone anziane e non. Questa doppia lettera non è un’iniziativa isolata, ma il frutto del progetto “Il quartiere che vorremmo” che il nostro Istituto porta avanti ormai da diversi anni con il coinvolgimento di scuola primaria e scuole secondarie, attraverso le attività del “Parlamento delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi” dell’Istituto. Un’eccellenza della nostra scuola – sottolinea Resico –che è motivo di orgoglio per tutto il corpo docente e le famiglie, promuovendo il coinvolgimento e la partecipazione dei più piccoli, e aiutandoli a sviluppare valori fondamentali quali senso civico, cittadinanza attiva, rispetto dell’ambiente e degli altri”.

RIVAROLO, IL “ROVERETO” TRASFORMATO IN DISTRETTO INDUSTRIALE

Le origini di Rivarolo, il cui toponimo deriva dall’antico termine dialettale “Roieu” (rovereto), risalgono all’XI secolo quando già esisteva la chiesa di Santa Maria della Costa attorno alla quale si sviluppava, lungo la direttrice che scendeva verso Fegino e il Ponente genovese, il borgo cosiddetto “della Costa” o anche “Rivarolo Soprano”. Come molti altre località dell’entroterra genovese, anche l’abitato più antico del quartiere era sorto sulle alture per evitare le devastanti piene dei torrenti, in questo caso del Polcevera.

Nel Medioevo il territorio dell’attuale Rivarolo, diventato presto luogo di villeggiatura per le famiglie aristocratiche genovesi, fu segnato da un lato dallo scontro tra Guelfi e Ghibellini, culminato nella distruzione di un fortilizio il cui ricordo è ancora presente nel nome “Castelluccio” dato alla collina della Pigna, dall’altro dalla realizzazione, da parte dei monaci certosini, di un monastero dove già sorgeva una piccola costruzione religiosa. Questa zona era nota come “Rivarolo Sottano” e avrebbe preso il nome di Certosa.

Si ricorda invece agli inizi del ‘700 la costruzione, per opera dei frati francescani, lungo la via diretta a Begato, del convento di Nostra Signora della Misericordia con annesso ospitale che, nel 1862, sarebbe divenuto sede dell’Ospedale Celesia.

La fondazione del quartiere vero e proprio risale al 1770, data di realizzazione della “carrettabile della Polcevera”, la strada di fondovalle da Sampierdarena. Dopo il periodo dell’occupazione francese, nell’800 Rivarolo visse una fase di intenso sviluppo grazie alla ferrovia e all’utilizzo dell’energia derivante dallo sfruttamento delle acque del Polcevera, con la nascita di stabilimenti come Mira Lanza e Ansaldo. Un processo industriale arrivato fino ad oggi che rende Rivarolo uno dei centri più importanti della Val Polcevera.

Questo il percorso della passeggiata di oggi: piazza Pallavicini, via Celesia, via Rivarolo, via Carnia, piazza Pallavicini, via Pisoni (Villa Durazzo Pallavicini), via Rossini, via Jori, via Dandolo, piazzetta delle Penne Nere, piazzale Palli, via Vedovi, via San Bartolomeo della Certosa (chiesa di San Bartolomeo della Certosa).

SABATO 24 OTTOBRE APPUNTAMENTO A BAVARI E APPARIZIONE

La prossima passeggiata urbanistica si svolgerà sabato 24 ottobre a Bavari e Apparizione, nel Municipio IX Levante. Ritrovo alle ore 10.00 in piazza San Giorgio di Bavari e, alle ore 11.30 circa, in piazza Luigi Pitto.

Si ricorda che la partecipazione alla passeggiata è libera: si consiglia di indossare un paio di scarpe comode.

Inoltre, per gli iscritti all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Genova è previsto il riconoscimento dei crediti formativi professionali.

IL CALENDARIO AGGIORNATO DELLE PASSEGGIATE URBANISTICHE

I prossimi appuntamenti saranno nell’ordine:

– Sabato 24 ottobre, ore 10.00/13.00, Bavari (piazza San Giorgio di Bavari) e Apparizione (piazza Luigi Pitto)

– 7 novembre, ore 10.00/13.00, Quarto (piazzale Crispi) e Quinto (Giardini di Quinto – piazzale Rusca)

– 11 novembre, ore 17.00/18.30, Cornigliano (giardini Melis)

– 14 novembre, ore 10.00/13.00, Nervi (piazza Duca degli Abruzzi) e Sant’Ilario (via Bruno Bonanno, di fronte all’ex stazione ferroviaria)