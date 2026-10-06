Cavalieri del Lavoro, il gruppo ligure consegna 10 borse di studio agli studenti di Unige

Genova. “Un momento importante non solo per le ragazze e i ragazzi premiati, ma per tutta la città. Questo riconoscimento, reso possibile dalla generosità della Confederazione nazionale Cavalieri del Lavoro in sinergia con l’Università di Genova, che ringrazio a nome dell’Amministrazione, ci dice che nella nostra città i talenti non mancano, ma vanno accompagnati nel loro percorso di crescita formativa e umana verso il mondo del lavoro, aiutandoli ad acquisire tutte le competenze necessarie a diventare protagonisti della Genova del futuro”. È l’augurio espresso questa mattina dall’assessore comunale al Lavoro, Emilio Robotti, durante la cerimonia di premiazione organizzata dal Gruppo Ligure della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro che ha consegnato 10 borse di studio ad altrettanti studenti meritevoli dell’Università di Genova.

Portando i saluti dell’Amministrazione comunale presso l’aula Benvenuto del Dipartimento di Architettura di UniGe, l’assessore Robotti ha sottolineato che “le giovani e i giovani saranno protagonisti della Genova dei prossimi anni: per questo l’Amministrazione continuerà a collaborare attivamente con tutti gli attori del mondo della scuola, dell’impresa, dell’Università e della ricerca per contribuire alla promozione di progetti e percorsi formativi e professionali funzionali alle esigenze del mercato di oggi e di domani”.

Oltre al riconoscimento economico, pari a circa 2mila euro per borsa di studio, l’iniziativa ambisce a creare un canale di collegamento privilegiato tra i giovani talenti e il tessuto imprenditoriale ligure. Infatti, i Cavalieri del Lavoro e le strutture delle aziende da loro rappresentate potranno incontrare i vincitori e altri studenti particolarmente qualificati inseriti nelle graduatorie finali, per approfondire i loro percorsi accademico/professionali e offrire opportunità di orientamento e networking.

“Come Gruppo Ligure della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro siamo orgogliosi di avere sostenuto l’Università di Genova in un’iniziativa che, al di là delle borse di studio riconosciute a 10 studentesse e studenti particolarmente meritevoli, punta a creare un ponte tra il mondo accademico e il mondo dell’impresa, creando le condizioni per un rapido e proficuo ingresso di questi giovani nelle aziende del territorio – spiega il presidente del Gruppo Ligure della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, Francesco Passadore – La nostra è quindi una testimonianza tangibile di vicinanza alle nuove generazioni, a cui vogliamo dare l’opportunità concreta di costruire la propria vita professionale a Genova e in Liguria”.

“Ringrazio il presidente Salerno, il presidente Passadore e tutta la Federazione dei Cavalieri del Lavoro, che rappresenta il lavoro nella sua più alta espressione, con cui abbiamo definito e messo a terra rapidamente questa iniziativa rivolta alle nostre studentesse e ai nostri studenti prossimi alla laurea – il commento del rettore dell’Università di Genova, Federico Delfino – Non solo il mondo del lavoro, ma tutta la società ha bisogno di giovani che si impegnino: è questo il messaggio che vorrei lanciare oggi alle nuove generazioni di cui è nostro dovere individuare e valorizzare il talento, per metterlo al servizio della comunità”.

Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, oltre all’assessore Robotti, il presidente Passadore e il rettore Delfino, il presidente della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro Ugo Salerno, l’assessore alla Formazione della Regione Liguria Simona Ferro e la dirigente dell’area didattica, servizi agli studenti, orientamento e internazionalizzazione di UniGe, Claudia De Nadai.