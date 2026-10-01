Caso striscione alla Daneo, Lega: “I Giovani Democratici insultano Bucci”

Genova. La Lega Giovani e i consiglieri regionali del Carroccio si scagliano contro i Giovani Democratici che, in un post circolato sui social, hanno utilizzato espressioni forti – per quanto parzialmente censurate – indirizzate al presidente della Regione Liguria Marco Bucci (trovate il contenuto a questo link). La causa scatenante sono state le parole di Bucci sugli asterischi sullo striscione rimosso alla scuola Daneo.

“Caso scuola primaria Daneo a Genova, dove i bimbi sono strumentalizzati per propaganda politica antigovernativa. Ha ragione il presidente Marco Bucci: nessuno crede che gli alunni abbiano scritto e appeso lo striscione ‘Qui nessun* è stranier*’ con gli asterischi. Perché un bimbo di 6 anni non scrive così”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega e i responsabili della Lega Giovani Liguria.

“Il testo con gli asterischi – si legge nella nota – è stato senz’altro realizzato da un adulto, genitore e/o insegnante, ma diversi esponenti delle sinistre hanno affermato: ‘Dalle bambine e dai bambini della Daneo una lezione a Giorgia Meloni’, ‘Gli asterischi usati dai bambini sullo striscione’, ‘Lo striscione realizzato dai bambini’, ‘Lo striscione che i bambini avevano disegnato’, etc., continuando a strumentalizzare gli alunni della scuola pubblica. Un conto, infatti, è dire ‘la comunità della Daneo’ un altro conto è tirare in mezzo i bambini per fare propaganda politica antigovernativa. Non è tutto. I Giovani Democratici hanno pure diffuso un breve video sui social network in cui insultano Bucci, che ha difeso i bimbi da tale strumentalizzazione, indirizzandogli un testuale: ‘Ma V********’. Sarebbe bene che anche loro imparassero a scrivere senza asterischi. In ogni caso, è a dir poco vergognoso e inaccettabile. Giù le mani dai bimbi e stop alla propaganda ‘woke’ e ‘gender’ nelle nostre scuole. Pieno sostegno e solidarietà al presidente Marco Bucci”.