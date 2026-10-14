Genova. Saranno aperte domani mattina alle 6 le nuove rampe dello svincolo di Busalla, sulla A7, costruite e predisposte in questi mesi per consentire le prossime lavorazioni sul viadotto Scrivia, evitando così di chiudere per mesi l’uscita. I lavori sono stati ultimati in queste ore, e nelle prossime saranno messi a punto i dettagli: in direzione Milano, l’uscita sarà garantita dalla nuova rampa appena dopo la galleria Giovi, mentre l’ingresso in A7, direzione nord, sarà assicurato dalla nuova infrastruttura temporanea di Sarissola.

Risolto in queste ore anche il “nodo telepass” che in questi giorni stava agitando le cronache locali. L’uscita per chi proviene da Genova, infatti ha solamente la predisposizione per il Telepass, senza la possibilità di poter pagare con carte e contanti. Una scelta dettata da necessità tecniche legate agli spazi della rampa, che non consentono una maggiore dimensionamento che un normale casello “all inclusive” comporta.

Per tamponare questo problema, e i relativi disagi, il tavolo di confronto tra enti locali, Regione Liguria, Aspi e Mit, ha predisposto una “scontistica” dedicata sul pedaggi: uscire a Ronco Scrivia – l’uscita successiva in direzione Milano – non comporterà il calcolo del pedaggio tra Busalla e Ronco, esattamente come se si uscisse proprio a Busalla. Si tratta di 60 centesimi di pedaggio che non saranno calcolati sul totale per ogni veicolo che avrà fatto il suo ingresso a sud di Buisalla. Per quanto quanto riguarda la rampa di Sarissola, invece, l’ingresso sulla A7 prevede anche il rilascio del biglietto di ingresso, con il classico “pulsantone rosso”, oltre al sistema Telepass.

Provenendo da Genova il traffico sarà suddiviso prima dalla Galleria Giovi, chi dovrà uscire a Busalla si interrà sulla corsia di destra, chi invece dovrà proseguire in direzione Milano o come dicevo in direzione Ronco-Scrivia, per chi non è dotato di telepedaggio invece si metterà sullacorsia di sorpasso, entrerà all’interno della scambiata di carreggiata e proseguirà verso Milano

Per chi viaggia da Milano in direzione di Genova, invece, il sistema degli svincoli resterà invariato, sia in uscita che in entrata: i futuri lavori sul viadotto, infatti, riguarderanno solamente la carreggiata nord. Secondo le stime di Aspi, entro il 2028 saranno ultimate le lavorazioni complessive del nodo di Busalla: terminati i lavori la rampa di uscita sarà mantenuta in caso di emergenza, mentre l’entrata di Sarissola sarà smantellata.

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Nuove rampe svincolo Busalla

I commenti

“Con domani mattina alle ore 6 parte effettivamente il secondo tassello fondamentale dei lavori di Busalla con la riqualifica del ponte Scrive Busalla e con la demolizione e ricostruzione della rampa per chi deve uscire a Busalla con provenienza a Genova – spiega Luca Della Longa, direttore di Primo Tronco Genova di Aspi – Fondamentale è stato quindi il confronto col territorio per effettivamente evitare che la stazione di Busalla fosse esclusa, avendo questa elaborazione un impatto notevole appunto sul traffico, andando in direzione di carreggiata e quindi con la realizzazione di queste rampe, in particolare questa rampa dove siamo oggi uscita per chi effettivamente proviene da Genova e deve uscire a Busalla e sarà una pista singola come abbiamo detto dotata di telepedaggio. Coloro che non sono dotati di telepedaggio dovranno invece proseguire poi fino a Ronco e percorrere la viabilità ordinaria per raggiungere la propria destinazione. Per far fronte appunto a questo disagi abbiamo previsto, assieme al Ministero, di fare sì che il pedaggio da Busalla fino a Ronco non venga conteggiato all’interno di questa tratta, quindi per chi proviene da sud con uscita a Ronco-Scrivia anziché a Busalla”. Il completamento dei lavori prevede un ulteriore tassello, che è l’attività di assessment della Galleria Giovi sud e che è prevista nella prossima finestra temporale tra il 27 e il 28, quindi presumibilmente diciamo per l’estate del 28 avremo completato le attività lavorative nord di Busalla con un anno di anticipo rispetto a quello che era inizialmente previsto”.

“Senza dubbio che lavori di manutenzione debbano essere fatti, questo per garantire la sicurezza delle nostre autostrade e delle nostre infrastrutture, e qui a Busalla c’era un grosso problema, cioè il lavoro di manutenzione, cioè il nuovo ponte poteva interrompere il traffico e soprattutto l’uscita di Busalla – commenta il presidente di Regione Liguria Marco Bucci – Allora i sindaci e autostrade si sono messi assieme con un tavolo coordinato dall’assessore Gianpedrome e hanno trovato una soluzione molto intelligente con un casello provvisorio che consente quindi di poter demolire il ponte e gli accessi per poter continuare ad avere l’uscita di Busalla che serve molti comuni della valle e ovviamente è molto trafficata. Questa soluzione ci consentirà di poter fare il lavoro allo stesso tempo e quindi un giro di 6-8 mesi poter ripristinare la situazione iniziale”.

“Noi non possiamo ovviamente fermare il modernamento della nostra autostrada, sono uno dei must principali, soprattutto dopo la tragedia del ponte Morandi, in cambio della dimensione ovviamente della necessità di fare sicurezza sulle infrastrutture del nostro Paese e quindi la Liguria è un di cui i ponti e ovviamente gallerie che sappiamo bene essere molto impattanti rispetto alla vita di tutti i cittadini – precisa l’assessore regionale Giacomo Giampedrone – Il nostro tavolo, che è un tavolo a condivisione con il Ministero e con i territori, attiva delle situazioni particolari quando ovviamente i lavori diventano troppo impattanti per la vita dei cittadini. In questo caso non fare queste rampe provvisorie avrebbe voluto inibire l’utilizzo in entrate e in uscita del casello di Busala per oltre un anno, quindi impedendo la vita normale dell’attività dei cittadini, di tutti quelli che ovviamente in questa vallata vivono, lavorano e vengono per altri scopi. Dove siamo rimarrà anche per le emergenze, l’altra invece è solo provvisoria, è costruita artificiale e verrà demolita. Questa è una vecchia camionabile che dava ovviamente accesso una volta ai mezzi pesanti, la terremo perché è un’infrastruttura vera e propria, verrà ovviamente smontato il casello provvisorio e poi questa rimarrà, se ci fossero emergenze speriamo di no, utilizzabile per questo territorio”