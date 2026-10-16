Casa della Comunità della Valpolcevera, la visita del sottosegretario alla Salute Gemmato

Genova. Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato con l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò, ha visitato oggi la Casa della Comunità Hub della Valpolcevera, nell’ex Trucco, struttura di riferimento per la sanità territoriale del Distretto sociosanitario 10, aperta 24 ore su 24, sette giorni su sette. Presenti, tra gli altri, il direttore generale di ATS Liguria Marco Damonte Prioli, il direttore sanitario Michele Orlando, il direttore di Area 3 Ivan Mazzoleni e il responsabile sociosanitario Area 3 Gianlorenzo Bruni.

“Le Case della Comunità – spiega il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato – sono uno degli elementi centrali del ridisegno dell’assistenza territoriale previsto dal PNRR, con l’obiettivo di avvicinare i servizi sanitari alle persone e garantire una presa in carico più integrata e continuativa, soprattutto per chi convive con patologie croniche. L’Italia ha raggiunto i target previsti dal Piano per questa importante riforma, ponendo basi concrete per rafforzare la sanità di prossimità. Strutture come la Casa della Comunità della Valpolcevera dimostrano quanto sia importante tradurre gli investimenti in servizi accessibili e in una rete capace di rispondere ai bisogni reali delle persone. La Liguria, con il lavoro portato avanti per sviluppare la propria rete territoriale, rappresenta un esempio significativo di questo percorso”.

La visita del sottosegretario Gemmato è stata anche un’occasione per fare il punto sullo sviluppo della sanità territoriale in Liguria e sul percorso di attuazione degli investimenti destinati a rafforzare la rete dei servizi sul territorio.

“Ringrazio il sottosegretario Gemmato per essere venuto a Genova e aver visitato una struttura che è un fiore all’occhiello della sanità territoriale ligure – sottolinea l’assessore alla Sanità, Massimo Nicolò-. La Casa della Comunità della Valpolcevera è un punto di riferimento per i cittadini e un esempio del modello che stiamo costruendo: un sistema capace di integrare assistenza sanitaria, servizi sociali, prevenzione e presa in carico delle persone con patologie croniche. Siamo orgogliosi del lavoro portato avanti per costruire una rete regionale composta da 32 Case della Comunità e 10 Ospedali di Comunità. Un impegno che sta dando risultati concreti e che ha visto la Liguria raggiungere la percentuale più alta a livello nazionale per lo stato di avanzamento degli investimenti strutturali destinati alla realizzazione delle Case della Comunità e per il numero degli accessi degli utenti”.