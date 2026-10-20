Si presenta dai carabinieri con una carta di identità senza microchip: denunciato 19enne

Genova. Si è presentato alla stazione dei carabinieri di Rivarolo per sporgere una denuncia di smarrimento, ma quando gli è stato chiesto un documento ha mostrato ai militari dell’Arma una carta d’identità elettronica priva di microchip. Per questo un genovese di 19 anni è stato denunciato per falsità materiale commessa dal privato e uso di atto falso.

La denuncia è scattata perché il giovane non è stato in grado di giustificare il danneggiamento del documento. Non si tratta di un caso isolato. Dall’inizio dell’anno, i carabinieri del comando provinciale di Genova hanno sequestrato circa 30 carte d’identità elettroniche alterate attraverso la rimozione del microchip, denunciando i rispettivi possessori.

Anche la Cassazione, con una sentenza recente nata da un procedimento penale della Procura di Genova è intervenuta sul tema stabilendo che l’asportazione del microchip costituisce un’alterazione del documento anche quando i dati anagrafici e la fotografia rimangono autentici e perfettamente leggibili.

Il microchip, infatti, è considerato un elemento essenziale della carta d’identità elettronica: contiene informazioni utili al riconoscimento del titolare, compresi i dati biometrici. In base a quanto accertato da diverse indagini in tutta Italia spesso i microchip vengono asportati per poterli riutilizzare in documenti di identità contraffatti.