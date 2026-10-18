Caro energia, Cna Genova lancia l’allarme: “Nuova stangata per le piccole imprese, servono interventi immediati”

Genova. Il caro energia rischia di mettere ulteriormente in difficoltà le micro e piccole imprese genovesi, già alle prese con l’aumento generalizzato dei costi di gestione. A lanciare l’allarme è CNA Genova, sulla base dell’ultima indagine nazionale della Confederazione, secondo cui nel 2026 la spesa complessiva di famiglie e imprese italiane per carburanti, elettricità e gas potrebbe raggiungere i 206 miliardi di euro, oltre 33 miliardi in più rispetto al 2025. Uno scenario che, con un incremento medio dei prezzi energetici del 20%, comporterebbe un aggravio di oltre 4.500 euro all’anno per impresa e che rischia di avere pesanti ripercussioni anche sul tessuto produttivo della provincia di Genova, soprattutto con l’arrivo dei mesi più freddi e l’accensione degli impianti di riscaldamento.

“Negli ultimi anni fare impresa è diventata una sfida sempre più complessa – dichiara Matteo Moretti, presidente di CNA Genova –. Oltre ai rincari energetici, tutte le aziende devono fare i conti con un aumento generalizzato dei costi, che comprime i margini e riduce le risorse disponibili per investire. Secondo un’indagine CNA, oltre tre imprese su quattro hanno registrato un aumento della spesa energetica nell’ultimo semestre. Un dato che riguarda da vicino anche il tessuto economico genovese, composto in larga parte da micro e piccole imprese. La vera sfida oggi è riuscire a mantenere i costi sotto controllo in un contesto di forte incertezza, nel quale programmare diventa sempre più difficile. Con l’imminente accensione degli impianti di riscaldamento, la pressione sulle bollette rischia inoltre di aumentare ulteriormente. Servono interventi strutturali e misure concrete a sostegno delle imprese. Fare impresa è diventata ormai una missione: significa affrontare ogni giorno nuove difficoltà per garantire continuità aziendale, occupazione e sviluppo del territorio, senza poter continuare ad assorbire indefinitamente ogni nuovo rincaro”.

Le proiezioni elaborate da CNA nazionale delineano tre possibili scenari per il 2026. Con un aumento medio dei prezzi energetici del 10%, secondo le ipotesi considerate, la spesa complessiva raggiungerebbe circa 195 miliardi di euro, mentre con un incremento del 30% potrebbe arrivare a 217 miliardi, quasi 44,5 miliardi in più rispetto al 2025. Nello scenario intermedio, pari a 206 miliardi, il conto supererebbe persino quello del 2022, anno della precedente crisi energetica. Particolarmente significativo il dato sui carburanti: nei primi otto mesi del 2026, nonostante una diminuzione del 4,3% dei consumi di gasolio per autotrazione, la spesa è aumentata del 12,6%. Rincari che incidono direttamente su numerose attività del territorio genovese, dall’autotrasporto all’artigianato, dalla produzione alimentare all’autoriparazione, fino alle imprese che utilizzano quotidianamente mezzi e macchinari.

“I numeri dimostrano quanto la situazione sia preoccupante – sottolinea Barbara Banchero, segretaria generale di CNA Genova e CNA Liguria –. Nel 2025 la spesa energetica complessiva di famiglie e imprese italiane è stata stimata in 172,5 miliardi di euro. Quest’anno rischiamo di superare i 200 miliardi, con oltre 33 miliardi di costi aggiuntivi che peserebbero sull’intero sistema economico. Parliamo di una maggiore spesa media di oltre 4.500 euro per impresa, una cifra tutt’altro che trascurabile soprattutto per le realtà di dimensioni più piccole. Anche a Genova questi aumenti rischiano di tradursi in minore liquidità, investimenti rinviati e difficoltà nella programmazione delle attività. Non possiamo permettere che l’aumento dei costi energetici comprometta la competitività delle nostre imprese. Per questo sosteniamo la proposta di CNA nazionale di istituire, nella prossima legge di bilancio, un fondo da un miliardo di euro all’anno per favorire l’installazione di piccoli impianti fotovoltaici destinati all’autoproduzione energetica delle micro e piccole imprese. Ridurre la dipendenza dalle oscillazioni dei prezzi dell’energia è una necessità sempre più urgente”.